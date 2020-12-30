Любить малювання та футбол: волонтери просять привітати з днем народження сина загиблого волинського Героя

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.27 січня святкуватиме 11-й день народження. Він – син головного сержант-командира відділення у 80-тій окремій десантно-штурмовій бригаді, молодшого сержантаз позивним “Буря 27”, котрий дістав смертельне поранення у бою з терористами в районі м. Щастя Луганської області 17 червня 2014 року.Дружинарозповідає, що Володимир був прекрасним чоловіком, Людиною з великої літери, вірив у справедливість. Для нього слово “честь” мало неабияке значення, оскільки ще з 2010 року служив у миротворчих військах ООН у різних гарячих точках світу.Владислав – п’ятикласник, який любить малювання та футбол. Мріє стати футболістом або військовим – як тато, котрий залишився для хлопчика прикладом. За словами Антоніни, її син – юний шанувальник футболу, постійно добирається з села у Нововолинськ на секцію, стаючи безстрашним воротарем команди. Влад має багато друзів у футбольній команді, в школі, товаришує з сусідами.Владислав активно займається у футбольній секції і уже має певні досягнення. Його неодноразово відзначили званням "Кращого воротаря", а також має безліч медалей за зайняті командою перші та призові місця.Окрім футболу у Влада з’явилось ще одне цікаве хобі, це малювання. Йому волонтери прислали картину по номерах і дуже сподобалося розмалювувати. А також до снаги творити для закордонних друзів малюнки-подяки. Тепер навіть хоче вчитись в школі мистецтв.Серед своїх мрій хлопчик найбільшою вважає припинення війни. А Україну називає своїм домом, якому бажає благополуччя та процвітання. Родина Якобчуків не проти спілкування та привітань до дня народження (адресу за необхідності можуть надати волонтери).Зробити сюрприз Владу може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450. Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/31/yakobchuk.htm: 5167 8032 0184 1280 (Якобчук Антоніна Володимирівна, ОщадБанк): Владислав Якобчук. 11 років (27.01.2010). Іваничівський р-н. Ріст: 152; Розмір взуття: 37.