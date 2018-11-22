На Волині перевірили психоневрологічний інтернат: які порушення виявили

Працівники регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській областітаздійснили моніторинговий візит до Голобського психоневрологічного інтернату.Зауважують, що мали намір перевірити, як виправили зауваження, надані під час візиту в 2018 році, а також стан дотримання карантинних обмежень та забезпечення прав підопічних наразі, інформують на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.З’ясовали, зокрема, що інтернатний заклад розрахований на 70 осіб. На час моніторингового візиту в установі проживало 69 чоловіків, з них 60 – недієздатних, 8 – дієздатних, 1 особа обмежено дієздатна, 3 людини – з ліжковим режимом. Вік чоловіків становить від 18 до 69 років.Монітори відзначають, що з часу проведення попереднього візиту Голобського ПНІ відбулися позитивні зміни.Зокрема, пандус біля центрального входу облаштували із обох боків поручнями, зробили інформаційні стенди з інформацією щодо прав осіб з інвалідністю та контактами органів державної влади та правозахисників, підписали договір із закладами охорони здоров’я для надання підопічним медичної допомоги, забезпечили переселення маломобільних підопічних із другого на перший поверх та облаштували їхні житлові кімнати телевізорами. Окрім того, відділення для підтримуваного проживання дієздатних осіб облаштували необхідним кухонним обладнанням: меблями, холодильником та електричною плиткою. Забезпечили вільний та постійний доступ підопічних до питної води; виконали частину робіт із забезпечення приватності у санітарно-гігієнічних приміщеннях.Водночас монітори відзначають, що частина недоліків, виявлених за результатами попереднього візиту, залишається актуальними. Так, до історії хвороб підопічних, у яких трапляються епілептичні приступи, не вноситься інформація про отримання ними лікування у вигляді ін’єкції розчину магнію сульфат 5,0, а лише ця інформація фіксується у журналі передачі змін.У ванних кімнатах на першому поверсі у доступних для підопічних місцях продовжують бути ножиці, що становить певну загрозу для здоров’я та життя підопічних. У туалетних кімнатах з метою забезпечення приватності не всі вікна покриті непрозорою плівкою. Не виділили та не обладнали спеціальної кімнати для релігійних відправ.У той же час зауважують, що адміністрацією установи проведена робота з дотримання карантинних заходів. Зокрема, при входах до адміністративного корпусу розміщена інформація про запровадження карантину, обладнана окрема карантинна кімната для осіб з підозрою на COVID-19 .Розроблений та затверджений план протиепідемічних заходів щодо коронавірусної інфекції та розроблено алгоритм дій на випадок захворювання на COVID-19. Установа в достатній кількості забезпечена засобами індивідуального захисту. Серед працівників та підопічних досі не діагностували жодного випадку захворювання на COVID-19 та ГРВІ. Усі працівники та підопічні нещодавно пройшли відповідне тестування на COVID-19.Додають також, що під час моніторингу опитали 12 підопічних. Фактів жорстокого або такого, що принижує людську гідність, поводження чи покарання не виявили. Скарг на дії персоналу від підопічних не було.Водночас від п’яти дієздатних осіб із відділення підтриманого проживання монітори отримали пропозиції посприяти у вирішенні питання у забезпечені їх соціальним житлом, оскільки вони всі досягли повноліття і мають намір створити свої сім’ї .Монітори також відзначають, що в закладі мають місце інші недоліки. Так, усі санітарно-гігієнічні кімнати та душові кабіни не обладнані спеціальними поручнямиБільше того, порушується право на безоплатну правову допомогу. У закладі не налагоджена співпраця з місцевим центром безоплатної правової допомоги. На стендах відсутня будь-яка інформація щодо контактів з Центрами безоплатної правової допомоги. Як наслідок, інтереси підопічних в судах представляють працівники установи, які не є фаховими юристами.Не розроблений спеціальний режим збереження та утилізації використаних засобів індивідуального захисту та не відведені спеціальні місця для збирання.Окрім того, відсутні графіки вологого прибирання приміщень із застосуванням дезінфікуючих засобів та провітрювання.Резюмують, що за результатами моніторингового візиту направлять звіт та відповідні акти реагування до компетентних органів.