У районі на Волині минулими вихідними зловили понад пів сотні водіїв-порушників

У Камінь-Каширському районі продовжують виявляти водіїв, які порушують законодавство і правила дорожнього руху.Зокрема, цими вихідними поліцейські груп реагування патрульної поліції, офіцери громад та інші підрозділи превенції Камінь-Каширського районного відділу поліції посилену увагу приділяли виявленню водіїв, які перевозили деревину та металобрухт, повідомляють на сторінці у фейсбуці районного відділу поліції.Також звертали увагу на дотримання карантинних вимог і правил дорожнього руху громадянами.«Виявили понад пів сотні порушників правил дорожнього руху, у тому числі тих, хто керував нетверезим. Також зупинено одного водія,За цим фактом відомості зареєстровано за ст. 213 Кримінального Кодексу України. Йдеться про порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом», - розповів т.в.о. заступника начальника цього відділу поліціїВодіїв, які перевозили незаконну деревину, цього разу не виявили. Але якщо громадяни володіють інформацією про такі правопорушення, просять повідомляти інформацію на службу 102.