У районі на Волині минулими вихідними зловили понад пів сотні водіїв-порушників
Сьогодні, 15:32
У Камінь-Каширському районі продовжують виявляти водіїв, які порушують законодавство і правила дорожнього руху.
Зокрема, цими вихідними поліцейські груп реагування патрульної поліції, офіцери громад та інші підрозділи превенції Камінь-Каширського районного відділу поліції посилену увагу приділяли виявленню водіїв, які перевозили деревину та металобрухт, повідомляють на сторінці у фейсбуці районного відділу поліції.
Також звертали увагу на дотримання карантинних вимог і правил дорожнього руху громадянами.
«Виявили понад пів сотні порушників правил дорожнього руху, у тому числі тих, хто керував нетверезим. Також зупинено одного водія, який перевозив незаконний брухт. За цим фактом відомості зареєстровано за ст. 213 Кримінального Кодексу України. Йдеться про порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом», - розповів т.в.о. заступника начальника цього відділу поліції Володимир Веремчук.
Водіїв, які перевозили незаконну деревину, цього разу не виявили. Але якщо громадяни володіють інформацією про такі правопорушення, просять повідомляти інформацію на службу 102.
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Зокрема, цими вихідними поліцейські груп реагування патрульної поліції, офіцери громад та інші підрозділи превенції Камінь-Каширського районного відділу поліції посилену увагу приділяли виявленню водіїв, які перевозили деревину та металобрухт, повідомляють на сторінці у фейсбуці районного відділу поліції.
Також звертали увагу на дотримання карантинних вимог і правил дорожнього руху громадянами.
«Виявили понад пів сотні порушників правил дорожнього руху, у тому числі тих, хто керував нетверезим. Також зупинено одного водія, який перевозив незаконний брухт. За цим фактом відомості зареєстровано за ст. 213 Кримінального Кодексу України. Йдеться про порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом», - розповів т.в.о. заступника начальника цього відділу поліції Володимир Веремчук.
Водіїв, які перевозили незаконну деревину, цього разу не виявили. Але якщо громадяни володіють інформацією про такі правопорушення, просять повідомляти інформацію на службу 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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