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На Волині затримали членів банди, які переправляли квадрокоптером контрабандні цигарки до ЄС. ФОТО

На Волині затримали членів банди, які переправляли квадрокоптером контрабандні цигарки до ЄС. ФОТО
На Волині співробітники СБ України затримали групу зловмисників, які щодня переправляли квадрокоптером через кордон цигарки до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє СБУ.

У ділків вилучили тисячу пачок цигарок, літальний апарат та дві радіостанції. За оперативними даними, зловмисники щоденно здійснювали протиправне переміщення сигарет через державний кордон в кількості 2000-2500 пачок.

Тривають відповідні процесуальні дії.

Також протягом минулого тижня СБУ попередила незаконне переміщення товарів через кордон у Львівській та Рівненській областях.

На Волині затримали членів банди, які переправляли квадрокоптером контрабандні цигарки до ЄС. ФОТО
На Волині затримали членів банди, які переправляли квадрокоптером контрабандні цигарки до ЄС. ФОТО

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Теги: квадрокомптер, контрабанда, Волинь, СБУ
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