На Волині затримали членів банди, які переправляли квадрокоптером контрабандні цигарки до ЄС. ФОТО
Сьогодні, 15:50
На Волині співробітники СБ України затримали групу зловмисників, які щодня переправляли квадрокоптером через кордон цигарки до країн Євросоюзу.
Про це повідомляє СБУ.
У ділків вилучили тисячу пачок цигарок, літальний апарат та дві радіостанції. За оперативними даними, зловмисники щоденно здійснювали протиправне переміщення сигарет через державний кордон в кількості 2000-2500 пачок.
Тривають відповідні процесуальні дії.
Також протягом минулого тижня СБУ попередила незаконне переміщення товарів через кордон у Львівській та Рівненській областях.
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Про це повідомляє СБУ.
У ділків вилучили тисячу пачок цигарок, літальний апарат та дві радіостанції. За оперативними даними, зловмисники щоденно здійснювали протиправне переміщення сигарет через державний кордон в кількості 2000-2500 пачок.
Тривають відповідні процесуальні дії.
Також протягом минулого тижня СБУ попередила незаконне переміщення товарів через кордон у Львівській та Рівненській областях.
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