На Волині затримали членів банди, які переправляли квадрокоптером контрабандні цигарки до ЄС. ФОТО





Про це повідомляє



У ділків вилучили тисячу пачок цигарок, літальний апарат та дві радіостанції. За оперативними даними, зловмисники щоденно здійснювали протиправне переміщення сигарет через державний кордон в кількості 2000-2500 пачок.



Тривають відповідні процесуальні дії.



Також протягом минулого тижня СБУ попередила незаконне переміщення товарів через кордон у Львівській та Рівненській областях.





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