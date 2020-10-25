Локдаун на Волині: скільки порушень виявили

За період із 8 по 24 січня поліцейські провели понад тисячу відпрацювань щодо дотримання суб’єктами господарювання карантинних обмежень. Перевірили понад п’ять тисяч закладів (магазинів, кафе, ресторанів тощо).Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що у результаті перевірок правоохоронці виявили понад пів тисячі порушень: склали 16 протоколів за частиною 1 статті 44-3 (порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами) та винесли 530 постанов за частиною 2 статті 44-3 (перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно) Кодексу України про адміністративні правопорушення.