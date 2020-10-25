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Локдаун на Волині: скільки порушень виявили

Локдаун на Волині: скільки порушень виявили
За період із 8 по 24 січня поліцейські провели понад тисячу відпрацювань щодо дотримання суб’єктами господарювання карантинних обмежень. Перевірили понад п’ять тисяч закладів (магазинів, кафе, ресторанів тощо).

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що у результаті перевірок правоохоронці виявили понад пів тисячі порушень: склали 16 протоколів за частиною 1 статті 44-3 (порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами) та винесли 530 постанов за частиною 2 статті 44-3 (перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно) Кодексу України про адміністративні правопорушення.




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Теги: локдаун, порушення, поліція
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