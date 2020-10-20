У луцькому ЦНАПі відновили попередній запис
Сьогодні, 16:29
Центр надання адміністративних послуг міста Луцька відновлює попередній запис на будь-яку адміністративну послугу.
Про це повідомляють на офіційній сторінці установи у фейсбуці.
Тож, аби відвідувачам було легше записатись у чергу пропонують встановити на свій смартфон додаток PQSERVICE та отримати наступні переваги:
- можливість вибрати зручну дату і час відвідин ЦНАП;
- отримування сповіщень щодо зміни статусу реєстрації (активація, виклик, видалення тощо);
- самостійне видалення своєї реєстрації в черзі.
Посилання на додаток для користувачів іOS:
https://apps.apple.com/ua/app/pqservice/id1486762949?mt=8
Посилання на додаток для користувачів Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.QLogicLLC.PQService&fbclid=IwAR3zRH9RUNcw3BW1bDsF26zhnuGflggGkEg5QUAaRc0s-3zkjjyBuY5Jjas
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Про це повідомляють на офіційній сторінці установи у фейсбуці.
Тож, аби відвідувачам було легше записатись у чергу пропонують встановити на свій смартфон додаток PQSERVICE та отримати наступні переваги:
- можливість вибрати зручну дату і час відвідин ЦНАП;
- отримування сповіщень щодо зміни статусу реєстрації (активація, виклик, видалення тощо);
- самостійне видалення своєї реєстрації в черзі.
Посилання на додаток для користувачів іOS:
https://apps.apple.com/ua/app/pqservice/id1486762949?mt=8
Посилання на додаток для користувачів Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.QLogicLLC.PQService&fbclid=IwAR3zRH9RUNcw3BW1bDsF26zhnuGflggGkEg5QUAaRc0s-3zkjjyBuY5Jjas
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