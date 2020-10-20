У луцькому ЦНАПі відновили попередній запис





Про це повідомляють на офіційній сторінці установи у фейсбуці.



Тож, аби відвідувачам було легше записатись у чергу пропонують встановити на свій смартфон додаток PQSERVICE та отримати наступні переваги:



- можливість вибрати зручну дату і час відвідин ЦНАП;



- отримування сповіщень щодо зміни статусу реєстрації (активація, виклик, видалення тощо);



- самостійне видалення своєї реєстрації в черзі.



Посилання на додаток для користувачів іOS:



https://apps.apple.com/ua/app/pqservice/id1486762949?mt=8



Посилання на додаток для користувачів Android:



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.QLogicLLC.PQService&fbclid=IwAR3zRH9RUNcw3BW1bDsF26zhnuGflggGkEg5QUAaRc0s-3zkjjyBuY5Jjas





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центр надання адміністративних послуг міста Луцька відновлює попередній запис на будь-яку адміністративну послугу.Про це повідомляють на офіційній сторінці установи у фейсбуці.Тож, аби відвідувачам було легше записатись у чергу пропонують встановити на свій смартфон додаток PQSERVICE та отримати наступні переваги:- можливість вибрати зручну дату і час відвідин ЦНАП;- отримування сповіщень щодо зміни статусу реєстрації (активація, виклик, видалення тощо);- самостійне видалення своєї реєстрації в черзі.Посилання на додаток для користувачів іOS:https://apps.apple.com/ua/app/pqservice/id1486762949?mt=8Посилання на додаток для користувачів Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.QLogicLLC.PQService&fbclid=IwAR3zRH9RUNcw3BW1bDsF26zhnuGflggGkEg5QUAaRc0s-3zkjjyBuY5Jjas

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