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У луцькому ЦНАПі відновили попередній запис

У луцькому ЦНАПі відновили попередній запис
Центр надання адміністративних послуг міста Луцька відновлює попередній запис на будь-яку адміністративну послугу.

Про це повідомляють на офіційній сторінці установи у фейсбуці.

Тож, аби відвідувачам було легше записатись у чергу пропонують встановити на свій смартфон додаток PQSERVICE та отримати наступні переваги:

- можливість вибрати зручну дату і час відвідин ЦНАП;

- отримування сповіщень щодо зміни статусу реєстрації (активація, виклик, видалення тощо);

- самостійне видалення своєї реєстрації в черзі.

Посилання на додаток для користувачів іOS:

https://apps.apple.com/ua/app/pqservice/id1486762949?mt=8

Посилання на додаток для користувачів Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.QLogicLLC.PQService&fbclid=IwAR3zRH9RUNcw3BW1bDsF26zhnuGflggGkEg5QUAaRc0s-3zkjjyBuY5Jjas


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Теги: Луцьк, ЦНАП, запис
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