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На Волині молодий чоловік намагався вчинити самогубство біля відділку поліції

На Волині молодий чоловік намагався вчинити самогубство біля відділку поліції
У Рожищі біля відділку поліції 28-річний місцевий житель порізав собі вени.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Подія трапилася 24 січня опівночі. Молодий чоловік підійшов до входу у відділок поліції та порізав собі вени на руці. Його було доставлено у лікарню.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно близько 01:00 години ночі біля місцевого відділку поліцейської діяльності 28-річний рожищанин намагався покінчити життя самогубством. На щастя, поліцейські помітили і завадили йому вчинити непоправне.

Правоохоронці надали чоловікові першу медичну допомогу та викликали швидку. Відомості внесені до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень.

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Теги: Рожище, спроба самогубства, поліція
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