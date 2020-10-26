На Волині молодий чоловік намагався вчинити самогубство біля відділку поліції





Про це



Подія трапилася 24 січня опівночі. Молодий чоловік підійшов до входу у відділок поліції та порізав собі вени на руці. Його було доставлено у лікарню.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно близько 01:00 години ночі біля місцевого відділку поліцейської діяльності 28-річний рожищанин намагався покінчити життя самогубством. На щастя, поліцейські помітили і завадили йому вчинити непоправне.



Правоохоронці надали чоловікові першу медичну допомогу та викликали швидку. Відомості внесені до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі біля відділку поліції 28-річний місцевий житель порізав собі вени.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Подія трапилася 24 січня опівночі. Молодий чоловік підійшов до входу у відділок поліції та порізав собі вени на руці. Його було доставлено у лікарню.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно близько 01:00 години ночі біля місцевого відділку поліцейської діяльності 28-річний рожищанин намагався покінчити життя самогубством. На щастя, поліцейські помітили і завадили йому вчинити непоправне.Правоохоронці надали чоловікові першу медичну допомогу та викликали швидку. Відомості внесені до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень.

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