На Волині молодий чоловік намагався вчинити самогубство біля відділку поліції
Сьогодні, 16:46
У Рожищі біля відділку поліції 28-річний місцевий житель порізав собі вени.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія трапилася 24 січня опівночі. Молодий чоловік підійшов до входу у відділок поліції та порізав собі вени на руці. Його було доставлено у лікарню.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно близько 01:00 години ночі біля місцевого відділку поліцейської діяльності 28-річний рожищанин намагався покінчити життя самогубством. На щастя, поліцейські помітили і завадили йому вчинити непоправне.
Правоохоронці надали чоловікові першу медичну допомогу та викликали швидку. Відомості внесені до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія трапилася 24 січня опівночі. Молодий чоловік підійшов до входу у відділок поліції та порізав собі вени на руці. Його було доставлено у лікарню.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно близько 01:00 години ночі біля місцевого відділку поліцейської діяльності 28-річний рожищанин намагався покінчити життя самогубством. На щастя, поліцейські помітили і завадили йому вчинити непоправне.
Правоохоронці надали чоловікові першу медичну допомогу та викликали швидку. Відомості внесені до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень.
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