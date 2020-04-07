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У Рівному під час домашніх пологів померла жінка

У Рівному під час домашніх пологів померла жінка
У Рівному під час домашніх пологів померла породілля. Жінці було 34 роки.

Пологи відбувались удома у супроводі так званої "духовної акушерки", - пише видання ЧаРівне.

Як розповіла головна лікарка КНП “Пологовий будинок” РМР Світлана Муравська причина смерті – гостра масивна акушерська крововтрата.

"Попри усі реанімаційні заходи врятувати жінку не вдалося. О 18:20 породіллю у стані агонії довезли у наш заклад. 50 хвилин наші медики надавали їй допомогу. О 19:10 констатували смерть", розповіла медик.

"Хочу наголосити, що дуже важливо, щоб жінки розуміли, що безпека під час пологів понад усе! Пологи повинні відбуватися у медичному закладі, де є необхідне медичне обладнання, лікарі, належне освітлення, умови. Партнерські пологи дозволено в більшій частині пологодопоміжних закладів України. При бажанні, жінка може отримати підтримку доули на пологах у стінах медзакладу. Але хочу наголосити, що пологи з доулою удома та пологи в присутності доули у стінах медзакладу - це різні речі. Доула – це не медична професія, це спеціаліст, який надає інформаційну, психологічну та практичну підтримку жінкам під час пологів. Доули не виконують медичних маніпуляцій та не ставлять діагнозів, їхнє завдання, щоб пологи у жінки залишили лише позитивні спогади, тому доула завжди співпрацює з медиками" - зазначила лікар.

За словами медиків новонароджений хлопчик живий і з ним усе добре. Його вага 4 кг 570 грамів. Наразі він знаходиться під наглядом лікарів у міському пологовому.


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Теги: породілля, смерть, жінка, Рівне
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