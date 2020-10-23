В Україні можуть знову запровадити поділ на карантинні зони





Про це під час селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції 25 січня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигал, йдеться на сайті



«Ті показники, які ми бачимо сьогодні за кількістю захворілих, госпіталізованих та тих, хто одужав, свідчать, що посилений карантин був ефективним заходом. Найближчим часом МОЗ дослідить ситуацію в регіонах, і залежно від показників ми ухвалимо рішення про запровадження адаптивного карантину по окремих областях. Тобто повернемося до зелених, жовтих, помаранчевих і червоних зон», – зазначив Денис Шмигаль.



За його словами, ці зміни у разі прийняття набудуть чинності через сім днів після ухвалення.



Окрім цього, прем'єр-міністр додав, що на сьогодні в Україні 235,7 тис. активних хворих на коронавірус і 18,6 тис. зайнятих ліжок у медзакладах. Загалом у лікарнях відведено під хворих на COVID-19 понад 66,3 тис. ліжок, з яких 55 тис. забезпечені подачею кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна найближчим часом може повернутися до адаптивного карантину з поділом регіонів на карантинні зони.Про це під час селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції 25 січня повідомив прем’єр-міністр, йдеться на сайті Офісу президента. «Ті показники, які ми бачимо сьогодні за кількістю захворілих, госпіталізованих та тих, хто одужав, свідчать, що посилений карантин був ефективним заходом. Найближчим часом МОЗ дослідить ситуацію в регіонах, і залежно від показників ми ухвалимо рішення про запровадження адаптивного карантину по окремих областях. Тобто повернемося до зелених, жовтих, помаранчевих і червоних зон», – зазначив Денис Шмигаль.За його словами, ці зміни у разі прийняття набудуть чинності через сім днів після ухвалення.Окрім цього, прем'єр-міністр додав, що на сьогодні в Україні 235,7 тис. активних хворих на коронавірус і 18,6 тис. зайнятих ліжок у медзакладах. Загалом у лікарнях відведено під хворих на COVID-19 понад 66,3 тис. ліжок, з яких 55 тис. забезпечені подачею кисню.

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