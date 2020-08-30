Волинським шахтарям виплатять зарплату

25 січня на рахунки ДП «Волиньвугілля» надійшло 9 мільйонів 977 тисяч гривень бюджетних коштів.Це перший цьогоріч транш, який, відповідно до рішення Кабінету міністрів, виділило профільне міністерство за урядовою Програмою реструктуризації вугільної галузі на 2021 рік, - інформує Нововолинська міська рада.Начальник Нововолинського управління державного казначействаповідомив, що перераховані кошти будуть направлені на виплату заробітної плати шахтарям.До слова, цьогоріч у державному бюджеті на потреби ДП «Волиньвугілля» закладено 60 мільйонів 154 тисячі гривень, що на 16 мільйонів менше, ніж торік.