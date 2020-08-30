Волинським шахтарям виплатять зарплату
Сьогодні, 17:30
25 січня на рахунки ДП «Волиньвугілля» надійшло 9 мільйонів 977 тисяч гривень бюджетних коштів.
Це перший цьогоріч транш, який, відповідно до рішення Кабінету міністрів, виділило профільне міністерство за урядовою Програмою реструктуризації вугільної галузі на 2021 рік, - інформує Нововолинська міська рада.
Начальник Нововолинського управління державного казначейства Ігор Матвійчук повідомив, що перераховані кошти будуть направлені на виплату заробітної плати шахтарям.
До слова, цьогоріч у державному бюджеті на потреби ДП «Волиньвугілля» закладено 60 мільйонів 154 тисячі гривень, що на 16 мільйонів менше, ніж торік.
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Це перший цьогоріч транш, який, відповідно до рішення Кабінету міністрів, виділило профільне міністерство за урядовою Програмою реструктуризації вугільної галузі на 2021 рік, - інформує Нововолинська міська рада.
Начальник Нововолинського управління державного казначейства Ігор Матвійчук повідомив, що перераховані кошти будуть направлені на виплату заробітної плати шахтарям.
До слова, цьогоріч у державному бюджеті на потреби ДП «Волиньвугілля» закладено 60 мільйонів 154 тисячі гривень, що на 16 мільйонів менше, ніж торік.
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