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Волинським шахтарям виплатять зарплату

Волинським шахтарям виплатять зарплату
25 січня на рахунки ДП «Волиньвугілля» надійшло 9 мільйонів 977 тисяч гривень бюджетних коштів.

Це перший цьогоріч транш, який, відповідно до рішення Кабінету міністрів, виділило профільне міністерство за урядовою Програмою реструктуризації вугільної галузі на 2021 рік, - інформує Нововолинська міська рада.

Начальник Нововолинського управління державного казначейства Ігор Матвійчук повідомив, що перераховані кошти будуть направлені на виплату заробітної плати шахтарям.

До слова, цьогоріч у державному бюджеті на потреби ДП «Волиньвугілля» закладено 60 мільйонів 154 тисячі гривень, що на 16 мільйонів менше, ніж торік.

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Теги: Волинь, шахтарі
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