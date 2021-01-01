На Волині судили чоловіка, який стріляв у собак





Про це йдеться в постанові суду від 20 січня, -



Із протоколу про адміністративне правопорушення від 3 січня 2021 року відомо, що цього ж дня близько 17:20 чоловік в селі Гряди по вулиці Джерельній, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, завдав побої та вчинив насильницькі дії собаці, а саме: здійснив вистріл у ліве стегно собаки, що не спричинило тілесних ушкоджень і каліцтва. Констатували, що такими своїми діями чоловік вчинив правопорушення, передбачене частиною 1 статті 89 КУпАП.



Окрім того, із протоколу про адмінправопорушення 3 січня 2021 року відомо, що цього ж дня близько 19:30 чоловік на території належного йому господарства, що розташоване в селі Гряди здійснив постріл з належної йому мисливської вогнепальної рушниці марки ТОЗ-БМ у бродячих собак.



Чоловік у судовому засіданні вину не визнав та пояснив, що того дня він повернувся додому з полювання у стані алкогольного сп`яніння. Одразу ліг спати. Постріл у сусідську собаку здійснив його брат із належної йому (брату) пневматичної зброї. Так, як він не бажав настання негативних наслідків для брата, вину взяв на себе.



Разом з тим, встановили, що в матеріалах справи відсутні відомості щодо проведення експертизи стосовно зброї ТОЗ-БМ гільз на місці вчинення правопорушення не виявили, що взагалі спростовує факт пострілу з неї цього дня.



Показами свідків також не було доведено вчинення чоловіком пострілів, оскільки свідки лише чули звуки вистрілів, але хто саме їх здійснював не бачили.



Суд вирішив провадження у справі відносно чоловіка, за частиною 1 статей 89, 174 КУпАП закрити, у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителя Іваничівського району судили за насильство над собаками.Про це йдеться в постанові суду від 20 січня, - пише Район.Іваничі Із протоколу про адміністративне правопорушення від 3 січня 2021 року відомо, що цього ж дня близько 17:20 чоловік в селі Гряди по вулиці Джерельній, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, завдав побої та вчинив насильницькі дії собаці, а саме: здійснив вистріл у ліве стегно собаки, що не спричинило тілесних ушкоджень і каліцтва. Констатували, що такими своїми діями чоловік вчинив правопорушення, передбачене частиною 1 статті 89 КУпАП.Окрім того, із протоколу про адмінправопорушення 3 січня 2021 року відомо, що цього ж дня близько 19:30 чоловік на території належного йому господарства, що розташоване в селі Гряди здійснив постріл з належної йому мисливської вогнепальної рушниці марки ТОЗ-БМ у бродячих собак.Чоловік у судовому засіданні вину не визнав та пояснив, що того дня він повернувся додому з полювання у стані алкогольного сп`яніння. Одразу ліг спати. Постріл у сусідську собаку здійснив його брат із належної йому (брату) пневматичної зброї. Так, як він не бажав настання негативних наслідків для брата, вину взяв на себе.Разом з тим, встановили, що в матеріалах справи відсутні відомості щодо проведення експертизи стосовно зброї ТОЗ-БМ гільз на місці вчинення правопорушення не виявили, що взагалі спростовує факт пострілу з неї цього дня.Показами свідків також не було доведено вчинення чоловіком пострілів, оскільки свідки лише чули звуки вистрілів, але хто саме їх здійснював не бачили.Суд вирішив провадження у справі відносно чоловіка, за частиною 1 статей 89, 174 КУпАП закрити, у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

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