Луцькраду просять покращити доїзд до Рованців





Таку петицію на сайті Єдина система місцевих петицій зареєстрував 25 січня Сергій Гембік.



"В зв'язку з проблемним доїздом до с. Рованці, де зараз мешкає значна частина лучан, прошу переглянути схему руху громадського транспорту міста та спрямувати частину маршрутів (1-2 маршрути) по об'їзній дорозі через с. Рованці (орієнтовну схему руху транспорту додаю)", - написав атор петиції.



Станом на 25 січня петицію підписали 4 особи з 300 необхідних. Усі охочі, які бажають підтримати ініціативу Сергія Гембіка, можуть проголосувати за цим





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аби покращити доїзд до села Рованці, міську владу просять переглянути схему руху громадського транспорту міста та направити сюди більше маршруток.Таку петицію на сайті Єдина система місцевих петицій зареєстрував 25 січня"В зв'язку з проблемним доїздом до с. Рованці, де зараз мешкає значна частина лучан, прошу переглянути схему руху громадського транспорту міста та спрямувати частину маршрутів (1-2 маршрути) по об'їзній дорозі через с. Рованці (орієнтовну схему руху транспорту додаю)", - написав атор петиції.Станом на 25 січня петицію підписали 4 особи з 300 необхідних. Усі охочі, які бажають підтримати ініціативу Сергія Гембіка, можуть проголосувати за цим посиланням.

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