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Луцькраду просять покращити доїзд до Рованців

Луцькраду просять покращити доїзд до Рованців
Аби покращити доїзд до села Рованці, міську владу просять переглянути схему руху громадського транспорту міста та направити сюди більше маршруток.

Таку петицію на сайті Єдина система місцевих петицій зареєстрував 25 січня Сергій Гембік.

"В зв'язку з проблемним доїздом до с. Рованці, де зараз мешкає значна частина лучан, прошу переглянути схему руху громадського транспорту міста та спрямувати частину маршрутів (1-2 маршрути) по об'їзній дорозі через с. Рованці (орієнтовну схему руху транспорту додаю)", - написав атор петиції.

Станом на 25 січня петицію підписали 4 особи з 300 необхідних. Усі охочі, які бажають підтримати ініціативу Сергія Гембіка, можуть проголосувати за цим посиланням.


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Теги: петиція, Рованці, проблемний доїзд
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