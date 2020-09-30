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У центрі реабілітації учасників бойових дій у Луцьку зможуть надавати допомогу і дітям з інвалідністю

У центрі реабілітації учасників бойових дій у Луцьку зможуть надавати допомогу і дітям з інвалідністю
Вже через кілька днів у Центрі реабілітації учасників бойових дій, що у Луцьку, планують відкрити додаткові лікувальні зали. Один з них буде розрахований на дітей віком від трьох років.

Про це у програмі «Актуально» розповів завідувач центру Олександр Солобчук, пише "12 канал".

«Плануємо розшити зону дитячої реабілітації і зробити так, щоб до нас могли ходити діти з трьох років… Будемо робити сенсорну кімнату і буде працювати фізичний терапевт, який буде займатися саме дітками», – каже Олександр Солобчук.

Нагадаємо, реабілітаційний центр учасників бойових дій, який функціонує при КП “Луцький центр первинної медичної допомоги”, відкрили у жовтні минулого року.



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Теги: реабілітаційний центр, Луцьк, діти з інвалідністю
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