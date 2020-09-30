У центрі реабілітації учасників бойових дій у Луцьку зможуть надавати допомогу і дітям з інвалідністю
Сьогодні, 19:22
Вже через кілька днів у Центрі реабілітації учасників бойових дій, що у Луцьку, планують відкрити додаткові лікувальні зали. Один з них буде розрахований на дітей віком від трьох років.
Про це у програмі «Актуально» розповів завідувач центру Олександр Солобчук, пише "12 канал".
«Плануємо розшити зону дитячої реабілітації і зробити так, щоб до нас могли ходити діти з трьох років… Будемо робити сенсорну кімнату і буде працювати фізичний терапевт, який буде займатися саме дітками», – каже Олександр Солобчук.
Нагадаємо, реабілітаційний центр учасників бойових дій, який функціонує при КП “Луцький центр первинної медичної допомоги”, відкрили у жовтні минулого року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у програмі «Актуально» розповів завідувач центру Олександр Солобчук, пише "12 канал".
«Плануємо розшити зону дитячої реабілітації і зробити так, щоб до нас могли ходити діти з трьох років… Будемо робити сенсорну кімнату і буде працювати фізичний терапевт, який буде займатися саме дітками», – каже Олександр Солобчук.
Нагадаємо, реабілітаційний центр учасників бойових дій, який функціонує при КП “Луцький центр первинної медичної допомоги”, відкрили у жовтні минулого року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку побили поліцейського: розповіли деталі інциденту
Сьогодні, 19:50
У центрі реабілітації учасників бойових дій у Луцьку зможуть надавати допомогу і дітям з інвалідністю
Сьогодні, 19:22
Де на Волині будуть відключати світло 26 січня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Волиняни боргують за газ понад пів мільярда гривень
Сьогодні, 18:33
Луцькраду просять покращити доїзд до Рованців
Сьогодні, 18:00