У центрі реабілітації учасників бойових дій у Луцьку зможуть надавати допомогу і дітям з інвалідністю





Про це у програмі «Актуально» розповів завідувач центру Олександр Солобчук, пише



«Плануємо розшити зону дитячої реабілітації і зробити так, щоб до нас могли ходити діти з трьох років… Будемо робити сенсорну кімнату і буде працювати фізичний терапевт, який буде займатися саме дітками», – каже Олександр Солобчук.



Нагадаємо, реабілітаційний центр учасників бойових дій, який функціонує при КП “Луцький центр первинної медичної допомоги”, відкрили у жовтні минулого року.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже через кілька днів у Центрі реабілітації учасників бойових дій, що у Луцьку, планують відкрити додаткові лікувальні зали. Один з них буде розрахований на дітей віком від трьох років.Про це у програмі «Актуально» розповів завідувач центрупише "12 канал". «Плануємо розшити зону дитячої реабілітації і зробити так, щоб до нас могли ходити діти з трьох років… Будемо робити сенсорну кімнату і буде працювати фізичний терапевт, який буде займатися саме дітками», – каже Олександр Солобчук.Нагадаємо, реабілітаційний центр учасників бойових дій, який функціонує при КП “Луцький центр первинної медичної допомоги”, відкрили

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