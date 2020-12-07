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Як будують «Парковий квартал» у Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*

Як будують «Парковий квартал» у Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*
Будівництво третього будинку ЖК “Парковий квартал” у Ковелі - на фінішній прямій. На двох під’їздах уже облаштовують покрівлю, а ще на двох - домуровують верхній п’ятий поверх.

Про результати роботи Будівельна компанія “Інвестор” розповіла у черговому відеозвіті з будівельного майданчика, повідомляють на сайті компанії.

Зверніть увагу! У “Парковому кварталі” продають комерційні приміщення під магазини й офіси на першому поверсі нового будинку. Ціна за умови повної оплати – 15 500 грн/м2. Можливі варіанти відтермінування та мінімальний перший внесок – 10%.



Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:
- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;
- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);
- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);
- доглянута територія поруч;
- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.

Планування комерційних приміщень
Планування комерційних приміщень
Планування комерційних приміщень
Планування комерційних приміщень
Планування комерційних приміщень
Планування комерційних приміщень


Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Ковель, вул. Глібова, 8 б

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, відеозвіт, Ковель, Парковий квартал
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