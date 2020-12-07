Як будують «Парковий квартал» у Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*





Про результати роботи



Зверніть увагу! У “Парковому кварталі” продають комерційні приміщення під магазини й офіси на першому поверсі нового будинку. Ціна за умови повної оплати – 15 500 грн/м2. Можливі варіанти відтермінування та мінімальний перший внесок – 10%.







Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:

- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;

- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);

- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);

- доглянута територія поруч;

- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.



Планування комерційних приміщень Планування комерційних приміщень Планування комерційних приміщень



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



Сайт: investor.lutsk.ua



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