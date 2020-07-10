«Коронавірусне» сміття: у дворі луцької багатоповерхівки знайшли медвідходи зі шпиталю. ВІДЕО





На місце жителі будинку викликали патрульних, повідомляє



Пакет з небезпечним сміттям біля будинку лежить від п'ятниці 22 січня. Чіпати його люди бояться, - розповіла жителька багатоповерхівки Лідія Бовчалюк.



"Я вийшла на двір, дивлюся - мішок, питаю дітей що це, а вони кажуть, що якісь два дядьки викинули через паркан, а там одежа з лікарні. Ми викликали міліцію, чекаємо ще участкового", - каже лучанка.



Прибудинкова територія, де знайшли небезпечні відходи, знаходиться поруч з Луцьким пологовим будинком. Від листопада 2020 на базі закладу працює коронавірусний шпиталь.



На території шпиталю контейнери для сміття нині переповнені. У мішках відходи категорії "Б", - розповів виконувач обов’язків директора Луцького пологового будинку Сергій Сябрук.



У медзакладі кажуть, що утилізація відходів затримується через те, що лікарня міняє постачальника послуг.



Мішок з відходами в сусідній двір підкинули хулігани, - розповів Суспільному заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов. З його слів, відходи продезінфіковані й загрози не становлять.



Попередньо, сміття, яке накопичилося біля коронавірусного шпиталю, планують вивезти за кілька днів. Пакет з медвідходами із прибудинкової території працівники закладу вже забрали.



"Думаю, такі ситуації більше не повторяться", - сказав Андрій Смольянінов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку жителі будинку на вулиці Грушевського, 17 знайшли на прибудинковій території мішок сміття з коронавірусного шпиталю. У пакеті були медичні відходи та використані засоби захисту.На місце жителі будинку викликали патрульних, повідомляє "Суспільне Волині". Пакет з небезпечним сміттям біля будинку лежить від п'ятниці 22 січня. Чіпати його люди бояться, - розповіла жителька багатоповерхівки"Я вийшла на двір, дивлюся - мішок, питаю дітей що це, а вони кажуть, що якісь два дядьки викинули через паркан, а там одежа з лікарні. Ми викликали міліцію, чекаємо ще участкового", - каже лучанка.Прибудинкова територія, де знайшли небезпечні відходи, знаходиться поруч з Луцьким пологовим будинком. Від листопада 2020 на базі закладу працює коронавірусний шпиталь.На території шпиталю контейнери для сміття нині переповнені. У мішках відходи категорії "Б", - розповів виконувач обов’язків директора Луцького пологового будинкуУ медзакладі кажуть, що утилізація відходів затримується через те, що лікарня міняє постачальника послуг.Мішок з відходами в сусідній двір підкинули хулігани, - розповів Суспільному заступник директора Луцької міської клінічної лікарні. З його слів, відходи продезінфіковані й загрози не становлять.Попередньо, сміття, яке накопичилося біля коронавірусного шпиталю, планують вивезти за кілька днів. Пакет з медвідходами із прибудинкової території працівники закладу вже забрали."Думаю, такі ситуації більше не повторяться", - сказав Андрій Смольянінов.

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