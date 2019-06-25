У Луцьку побили поліцейського: розповіли деталі інциденту

наніс поліцейському тілесні ушкодження, оголосили про підозру. Слідчі клопотатимуть про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Деталі інциденту повідомили у секторі комунікації поліції у Волинській області.



Так, учора, 24 січня, близько 22 години на лінію 102 надійшло повідомлення від співробітників Національної гвардії України, які у пішому порядку патрулювали центр міста.



Правоохоронці повідомили, що на проспекті Волі невідомі особи в’їхали у приміщення магазину й намагалися покинути місце автопригоди. Працівники Нацгвардії наздогнали порушників та затримали їх, а на місце події прибув екіпаж патрульних.



Під час складання адмінматеріалів поліцейські помітили у водія транспортного засобу явні ознаки алкогольного сп’яніння, проходити перевірку чоловік відмовився.



На нього склали адмінпротоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП та винесли постанову.



Також у водія правоохоронці виявили пістолет, на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. В той же час туди прибула так звана «група підтримки» чоловіка, який скоїв автопригоду.



Під час з’ясування обставин події один із учасників цієї «групи підтримки» шарпав поліцейських за формений одяг, заважав працювати, вживав нецензурну лексику. Патрульний був змушений застосувати спецзасіб, після чого отримав удар в обличчя.



Поліцейський отримав черепно-мозкову травму та забої. Його госпіталізували. На підмогу приїхало ще два наряди патрульних.



Правопорушника поліцейські затримали. Йому вже оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Слідчі клопотатимуть про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Як повідомляє



За кілька годин після повідомлення правоохоронців, луцька психологиня з Центру допомоги учасникам АТО Олена Звєрєва виклала на сторінці допис, у якому розповіла, що правоохоронці напали на АТОвця та Групу швидкого реагування центру, яка приїхала на поміч ветерану.



"Ми працюємо як група швидкого реагування з поліцейськими пліч-о-пліч багато років. Такого як вчора бєзпрєдєла не було ніколи", - каже психологиня Центру допомоги учасникам АТО Олена Звєрєва. З її слів, група швидкого реагування вирушила на місце ДТП, бо за кермом був ветеран війни на сході.



Олена Звєрєва каже, що намагалася заспокоїти АТОвця на ім'я Сергій, але один з правоохоронців застосував до них сльозогінний газ.



"Він забризкує мене і Олексія газом, я уже не бачила, як він впав обличчям вниз – він спіткнувся через бордюр. Зараз вони розказують, що це Олексій його вдарив. Олексій його не міг вдарити по тій простій причині, що він не бачив, куди бити – в нього були залиті очі. Юра в цей час тримає Сквотера за руки ззаду, підбігає поліцейський десь з туї, забризкує Юру повністю тереном і Сквотера вдаряє в голову. В нього зараз закрита черепно-мозкова травма", - каже психологиня.



АТОвець Сергій, який лежить нині в сусідній з патрульним палаті каже, що не пам'ятає подій того вечора. Спілкуватися з журналістами відмовився.



Зі слів речниці Ольги Бузулук, чоловіку, який травмував поліцейського, загрожує до 5 років позбавлення волі. Олена Звєрєва ж розповіла, що вже написала заяви на неправомірні дії правоохоронців до прокуратури, СБУ та ДБР.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правопорушнику, який у Луцькуоголосили про підозру. Слідчі клопотатимуть про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Деталі інциденту повідомили у секторі комунікації поліції у Волинській області.Так, учора, 24 січня, близько 22 години на лінію 102 надійшло повідомлення від співробітників Національної гвардії України, які у пішому порядку патрулювали центр міста.Правоохоронці повідомили, що на проспектіПрацівники Нацгвардії наздогнали порушників та затримали їх, а на місце події прибув екіпаж патрульних.Під час складання адмінматеріалів поліцейські помітили у водія транспортного засобу явні ознаки алкогольного сп’яніння, проходити перевірку чоловік відмовився.На нього склали адмінпротоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП та винесли постанову.Також у водія правоохоронці виявили пістолет, на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. В той же час туди прибула так звана «група підтримки» чоловіка, який скоїв автопригоду.Під час з’ясування обставин події один із учасників цієї «групи підтримки» шарпав поліцейських за формений одяг, заважав працювати, вживав нецензурну лексику. Патрульний був змушений застосувати спецзасіб, після чого отримав удар в обличчя.Поліцейський отримав черепно-мозкову травму та забої. Його госпіталізували. На підмогу приїхало ще два наряди патрульних.Правопорушника поліцейські затримали. Йому вже оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Слідчі клопотатимуть про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Як повідомляє "Суспільне" , до відділення нейрохірургії Луцької міської клінічної лікарні ушпиталили двох учасників конфлікту - учасника АТО та одного із працівників патрульної поліції області. Чоловіки лежать у сусідніх палатах, обом поставили діагноз черепно-мозкова травма.За кілька годин після повідомлення правоохоронців, луцька психологиня з Центру допомоги учасникам АТОвиклала на сторінці допис, у якому розповіла, що правоохоронці напали на АТОвця та Групу швидкого реагування центру, яка приїхала на поміч ветерану."Ми працюємо як група швидкого реагування з поліцейськими пліч-о-пліч багато років. Такого як вчора бєзпрєдєла не було ніколи", - каже психологиня Центру допомоги учасникам АТО Олена Звєрєва. З її слів, група швидкого реагування вирушила на місце ДТП, бо за кермом був ветеран війни на сході.Олена Звєрєва каже, що намагалася заспокоїти АТОвця на ім'я, але один з правоохоронців застосував до них сльозогінний газ."Він забризкує мене і Олексія газом, я уже не бачила, як він впав обличчям вниз – він спіткнувся через бордюр. Зараз вони розказують, що це Олексій його вдарив. Олексій його не міг вдарити по тій простій причині, що він не бачив, куди бити – в нього були залиті очі. Юра в цей час тримає Сквотера за руки ззаду, підбігає поліцейський десь з туї, забризкує Юру повністю тереном і Сквотера вдаряє в голову. В нього зараз закрита черепно-мозкова травма", - каже психологиня.АТОвець Сергій, який лежить нині в сусідній з патрульним палаті каже, що не пам'ятає подій того вечора. Спілкуватися з журналістами відмовився.Зі слів речниці Ольги Бузулук, чоловіку, який травмував поліцейського, загрожує до 5 років позбавлення волі. Олена Звєрєва ж розповіла, що вже написала заяви на неправомірні дії правоохоронців до прокуратури, СБУ та ДБР.

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