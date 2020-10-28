вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянам телефонують «податківці» і пропонують «порішати» проблеми за винагороду

Волинянам телефонують «податківці» і пропонують «порішати» проблеми за винагороду
На Волині зафіксували непоодинокі випадки діяльності шахраїв, які телефонують до жителів області і хочуть їх обманути, представлючись працівниками податкової служби.

Головне управління ДПС у Волинській області просить платників податків, до яких телефонують нібито фахівці податкової служби, бути уважними та не реагувати на прохання шахраїв, - йдеться на сайті податківців.

Наразі такі випадки мають місце на території м. Ковель та Ковельського району, - інформує сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області.

Типовим проханням, з яким до платників податків звертаються зловмисники, є пропозиція за винагороду вирішити певні питання в контролюючому органі.

Щоб ці фальшиві посадовці податкової не скористалися довірою платників податків, в Головному управлінні ДПС у Волинській області просять громадян та представників підприємництва бути обачними. А у разі дзвінка від невідомих осіб, котрі видаватимуть себе за фахівців податкової служби, негайно звертатися до Національної поліції України.

Завдяки запровадженню електронних сервісів в процес обслуговування та податкового супроводу платників податків подати звіти та виконати податкові зобов’язання кожен платник податків може дистанційно, без візиту до державної податкової інспекції та без особистого спілкування з податковим інспектором.

Водночас у податковій службі Волині нагадують, що про порушення антикорупційного законодавства посадовцями податкової служби варто інформувати сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області на електронну адресу [email protected] , або за номером телефону у м. Луцьк (0332)777171.

Інформація у такому повідомленні повинна стосуватися конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплена доказами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Ковель, шахраї
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через нерозчищені від снігу дороги у Луцьку зняли премію з двох посадовців
Сьогодні, 09:06
Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом за минулу добу
Сьогодні, 08:53
Волинянам телефонують «податківці» і пропонують «порішати» проблеми за винагороду
Сьогодні, 08:36
Як будують «Парковий квартал» у Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 08:00
Волинська фітнес-тренерка розповіла, як засмагати взимку
Сьогодні, 07:35
Схожі новини
Без пальта, черевиків і грошей: шахраї з інтернет-магазинів ошукали двох волинянок Без пальта, черевиків і грошей: шахраї з інтернет-магазинів ошукали двох волинянок
28 жовтень, 2020, 16:10
У Ковелі посеред вулиці напали на людину, шукають жінку-свідка У Ковелі посеред вулиці напали на людину, шукають жінку-свідка
19 січень, 21:53
Волинянку ошукали під час інтернет-покупки Волинянку ошукали під час інтернет-покупки
12 січень, 20:17
У місті на Волині створять Раду церков У місті на Волині створять Раду церков
31 грудень, 2020, 02:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На дорозі Жовква-Ковель – смертельна аварія
Сьогодні, 09:23
 0
На території волинського підприємства виявили склад незаконних цигарок
Сьогодні, 09:18
 0
Через нерозчищені від снігу дороги у Луцьку зняли премію з двох посадовців
Сьогодні, 09:06
 0
Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом за минулу добу
Сьогодні, 08:53
 0
Волинянам телефонують «податківці» і пропонують «порішати» проблеми за винагороду
Сьогодні, 08:36
 0
Медіа
відео
1/8