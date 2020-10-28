Волинянам телефонують «податківці» і пропонують «порішати» проблеми за винагороду





Головне управління ДПС у Волинській області просить платників податків, до яких телефонують нібито фахівці податкової служби, бути уважними та не реагувати на прохання шахраїв, - йдеться на сайті податківців.



Наразі такі випадки мають місце на території м. Ковель та Ковельського району, - інформує сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області.



Типовим проханням, з яким до платників податків звертаються зловмисники, є пропозиція за винагороду вирішити певні питання в контролюючому органі.



Щоб ці фальшиві посадовці податкової не скористалися довірою платників податків, в Головному управлінні ДПС у Волинській області просять громадян та представників підприємництва бути обачними. А у разі дзвінка від невідомих осіб, котрі видаватимуть себе за фахівців податкової служби, негайно звертатися до Національної поліції України.



Завдяки запровадженню електронних сервісів в процес обслуговування та податкового супроводу платників податків подати звіти та виконати податкові зобов’язання кожен платник податків може дистанційно, без візиту до державної податкової інспекції та без особистого спілкування з податковим інспектором.



Водночас у податковій службі Волині нагадують, що про порушення антикорупційного законодавства посадовцями податкової служби варто інформувати сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області на електронну адресу



Інформація у такому повідомленні повинна стосуватися конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплена доказами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині зафіксували непоодинокі випадки діяльності шахраїв, які телефонують до жителів області і хочуть їх обманути, представлючись працівниками податкової служби.Головне управління ДПС у Волинській області просить платників податків, до яких телефонують нібито фахівці податкової служби, бути уважними та не реагувати на прохання шахраїв, - йдеться на сайті податківців.Наразі такі випадки мають місце на території м. Ковель та Ковельського району, - інформує сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області.Типовим проханням, з яким до платників податків звертаються зловмисники, є пропозиція за винагороду вирішити певні питання в контролюючому органі.Щоб ці фальшиві посадовці податкової не скористалися довірою платників податків, в Головному управлінні ДПС у Волинській області просять громадян та представників підприємництва бути обачними. А у разі дзвінка від невідомих осіб, котрі видаватимуть себе за фахівців податкової служби, негайно звертатися до Національної поліції України.Завдяки запровадженню електронних сервісів в процес обслуговування та податкового супроводу платників податків подати звіти та виконати податкові зобов’язання кожен платник податків може дистанційно, без візиту до державної податкової інспекції та без особистого спілкування з податковим інспектором.Водночас у податковій службі Волині нагадують, що про порушення антикорупційного законодавства посадовцями податкової служби варто інформувати сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області на електронну адресу [email protected] , або за номером телефону у м. Луцьк (0332)777171.Інформація у такому повідомленні повинна стосуватися конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплена доказами.

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