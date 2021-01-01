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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 січня
У Волинській області завтра, 26 січня, прогнозують хмарну погоду. Вночі значний сніг та мокрий сніг, вдень місцями значний сніг. Хуртовина. Подекуди налипання мокрого снігу, місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер західний, 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

У Луцьку завтра, у вівторок, також очікується хмарна погода. Вночі значний сніг та мокрий сніг, вдень сніг. Хуртовина. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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