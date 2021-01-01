Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 січня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер західний, 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.



У Луцьку завтра, у вівторок, також очікується хмарна погода. Вночі значний сніг та мокрий сніг, вдень сніг. Хуртовина. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 26 січня, прогнозують хмарну погоду. Вночі значний сніг та мокрий сніг, вдень місцями значний сніг. Хуртовина. Подекуди налипання мокрого снігу, місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер західний, 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.У Луцьку завтра, у вівторок, також очікується хмарна погода. Вночі значний сніг та мокрий сніг, вдень сніг. Хуртовина. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.

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