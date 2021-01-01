Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 січня
Сьогодні, 20:03
У Волинській області завтра, 26 січня, прогнозують хмарну погоду. Вночі значний сніг та мокрий сніг, вдень місцями значний сніг. Хуртовина. Подекуди налипання мокрого снігу, місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.
У Луцьку завтра, у вівторок, також очікується хмарна погода. Вночі значний сніг та мокрий сніг, вдень сніг. Хуртовина. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.
У Луцьку завтра, у вівторок, також очікується хмарна погода. Вночі значний сніг та мокрий сніг, вдень сніг. Хуртовина. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Коронавірусне» сміття: у дворі луцької багатоповерхівки знайшли медвідходи зі шпиталю. ВІДЕО
Сьогодні, 20:42
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 січня
Сьогодні, 20:03
У Луцьку побили поліцейського: розповіли деталі інциденту
Сьогодні, 19:50
У центрі реабілітації учасників бойових дій у Луцьку зможуть надавати допомогу і дітям з інвалідністю
Сьогодні, 19:22