На Волині державі повернули майже 2 гектари лісу, вартістю понад 2 мільйони
Сьогодні, 02:14
На Волині працівники прокуратури повернули у власність держави земельну ділянку лісового фонду вартістю понад 2,1 млн грн.
Про це йдеться на сторінці Волинської обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задоволив позовні вимоги Володимир-Волинської місцевої прокуратури та повернув у державну власність земельну ділянку площею майже 2 га й вартістю понад 2, 1 млн грн на території Перевалівської сільської ради Турійського району Волинської області.
Прокурори звернулися в суд з позовом в інтересах держави в особі Волинської державної адміністрації до Головного управління Держгеокадастру в області, аби витребувати у власність держави земельну ділянку, цільове призначення якої було незаконно змінене.
Землі, які відносяться до земель лісового фонду, були неправомірно вилучені у державного підприємства "Турійське лісове господарство", зареєстровані як землі сільськогосподарського призначення та передані у власність Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, яке мало намір ними розпоряджатися.
У суді прокурори довели незаконність цієї оборудки й рішенням суду земельна ділянка витребувана із незаконного володіння та повернута у власність держави.
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Про це йдеться на сторінці Волинської обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задоволив позовні вимоги Володимир-Волинської місцевої прокуратури та повернув у державну власність земельну ділянку площею майже 2 га й вартістю понад 2, 1 млн грн на території Перевалівської сільської ради Турійського району Волинської області.
Прокурори звернулися в суд з позовом в інтересах держави в особі Волинської державної адміністрації до Головного управління Держгеокадастру в області, аби витребувати у власність держави земельну ділянку, цільове призначення якої було незаконно змінене.
Землі, які відносяться до земель лісового фонду, були неправомірно вилучені у державного підприємства "Турійське лісове господарство", зареєстровані як землі сільськогосподарського призначення та передані у власність Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, яке мало намір ними розпоряджатися.
У суді прокурори довели незаконність цієї оборудки й рішенням суду земельна ділянка витребувана із незаконного володіння та повернута у власність держави.
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