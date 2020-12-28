На Волині державі повернули майже 2 гектари лісу, вартістю понад 2 мільйони

На Волині працівники прокуратури повернули у власність держави земельну ділянку лісового фонду вартістю понад 2,1 млн грн.Про це йдеться на сторінці Волинської обласної прокуратури.Господарський суд Волинської області задоволив позовні вимоги Володимир-Волинської місцевої прокуратури та повернув у державну власність земельну ділянку площею майже 2 га й вартістю понад 2, 1 млн грн на території Перевалівської сільської ради Турійського району Волинської області.Прокурори звернулися в суд з позовом в інтересах держави в особі Волинської державної адміністрації до Головного управління Держгеокадастру в області, аби витребувати у власність держави земельну ділянку, цільове призначення якої було незаконно змінене.Землі, які відносяться до земель лісового фонду, були неправомірно вилучені у державного підприємства "Турійське лісове господарство", зареєстровані як землі сільськогосподарського призначення та передані у власність Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, яке мало намір ними розпоряджатися.У суді прокурори довели незаконність цієї оборудки й рішенням суду земельна ділянка витребувана із незаконного володіння та повернута у власність держави.