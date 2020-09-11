Волинянки достроково завоювали право боротися за призові місця чемпіонату України з волейболу





Про це йдеться на сторінці управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



22-23 січня 2021 року в місті Рівне відбувся 8 тур чемпіонату України з волейболу жіночої Суперліги 2020/2021років.



Волинська жіноча волейбольна команда «Волинь-Університет- ОДЮСШ» програла запорізькій команді «Орбіта – ЗНУ-ЗОДЮСШ» з рахунком 0:3 (21:25, 19: 25:, 20:25).



Проте, наша команда виборола впевнену перемогу у команди з Дніпра з рахунком: «Волинь-Університет ОДЮСШ» – «Аланта» 3:0 (25:22, 25:20, 25:21), таким чином достроково завоювавши право боротися за перше – шосте місця чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги 2020-2021.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські волейболістки перемогли суперниць з Дніпра і завоювали право боротися за перші місця чемпіонату України.Про це йдеться на сторінці управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.22-23 січня 2021 року в місті Рівне відбувся 8 тур чемпіонату України з волейболу жіночої Суперліги 2020/2021років.Волинська жіноча волейбольна команда «Волинь-Університет- ОДЮСШ» програла запорізькій команді «Орбіта – ЗНУ-ЗОДЮСШ» з рахунком 0:3 (21:25, 19: 25:, 20:25).Проте, наша команда виборола впевнену перемогу у команди з Дніпра з рахунком: «Волинь-Університет ОДЮСШ» – «Аланта» 3:0 (25:22, 25:20, 25:21), таким чином достроково завоювавши право боротися за перше – шосте місця чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги 2020-2021.

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