вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двом волинянкам присвоять почесне звання «Мати-героїня»

Двом волинянкам присвоять почесне звання «Мати-героїня»
У Нововолинську Почесними званнями України "Мати-героїня" нагородять двох жінок що народили та виховали п’ятеро і більше дітей до восьмирічного віку.

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

22 січня 2021 року на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради розглянуто питання про підтримку двох кандидатів, що народили та виховали п’ятеро і більше дітей до восьмирічного віку, для присвоєння Почесного звання України «Мати-героїня».

Розглянувши характеристики з місць проживання сімей та місць навчання дітей, враховуючи особистий внесок матерів у виховання дітей, що сприяло їх творчому та інтелектуальному розвитку, виконавчий комітет Нововолинської міської ради підтримав дані кандидатури.

Працівники Управління соціального захисту населення підготували пакет документів відповідно до Положення «Про Почесні звання України» та направили їх на обласну комісію Департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації з розгляду клопотань «Про присвоєння Почесного звання «Мати-героїня».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, почесне звання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двом волинянкам присвоять почесне звання «Мати-героїня»
Сьогодні, 06:33
Волинське місто хоче співпрацювати з міжнародною організацією НЕФКО
Сьогодні, 05:27
Викладачка столичного університету назвала Україну американською колонією. ВІДЕО
Сьогодні, 04:22
На гірськолижному курорті в Румунії ведмідь гнався за лижником. ВІДЕО
Сьогодні, 03:17
На Волині державі повернули майже 2 гектари лісу, вартістю понад 2 мільйони
Сьогодні, 02:14
Схожі новини
У місті на Волині до будівлі колишнього банку, яка горіла 11 разів, обмежили вхід У місті на Волині до будівлі колишнього банку, яка горіла 11 разів, обмежили вхід
25 січень, 13:50
Двом волинянкам присвоять звання «Мати-героїня» Двом волинянкам присвоять звання «Мати-героїня»
24 січень, 06:17
На Волині велосипедист потрапив під колеса легковика. ВІДЕО На Волині велосипедист потрапив під колеса легковика. ВІДЕО
23 січень, 11:50
На Волині учням, які створять найкращу настільну гру, обіцяють тисячу гривень На Волині учням, які створять найкращу настільну гру, обіцяють тисячу гривень
22 січень, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двом волинянкам присвоять почесне звання «Мати-героїня»
Сьогодні, 06:33
 0
Волинське місто хоче співпрацювати з міжнародною організацією НЕФКО
Сьогодні, 05:27
 0
Викладачка столичного університету назвала Україну американською колонією. ВІДЕО
Сьогодні, 04:22
 0
На гірськолижному курорті в Румунії ведмідь гнався за лижником. ВІДЕО
Сьогодні, 03:17
 0
На Волині державі повернули майже 2 гектари лісу, вартістю понад 2 мільйони
Сьогодні, 02:14
 0
Медіа
відео
1/8