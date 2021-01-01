Двом волинянкам присвоять почесне звання «Мати-героїня»

У Нововолинську Почесними званнями України "Мати-героїня" нагородять двох жінок що народили та виховали п’ятеро і більше дітей до восьмирічного віку.Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.22 січня 2021 року на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради розглянуто питання про підтримку двох кандидатів, що народили та виховали п’ятеро і більше дітей до восьмирічного віку, для присвоєння Почесного звання України «Мати-героїня».Розглянувши характеристики з місць проживання сімей та місць навчання дітей, враховуючи особистий внесок матерів у виховання дітей, що сприяло їх творчому та інтелектуальному розвитку, виконавчий комітет Нововолинської міської ради підтримав дані кандидатури.Працівники Управління соціального захисту населення підготували пакет документів відповідно до Положення «Про Почесні звання України» та направили їх на обласну комісію Департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації з розгляду клопотань «Про присвоєння Почесного звання «Мати-героїня».