Дві російські співачки потрапили до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України





Про це повідомляє



14 січня Мінкульт отримав щодо цього лист від Служби безпеки України. Відповідним наказом від 22 січня російських співачок було внесено до переліку.



"Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено", – йдеться у повідомленні.



Наразі до переліку включено 159 осіб, що створюють загрозу українській нацбезпеці.



Що відомо

20 листопада Мінкульт вніс російського музиканта та продюсера Максима Фадєєва до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.



Також 26 жовтня до цього переліку було внесено росіянина Трубінера.



Російському рок-музиканту й актору Петру Мамонову на три роки заборонили в'їзд до України.



22 грудня Мінкульт вніс російського актора та продюсера Олексія Гуськова до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.



Міністерство культури та інформаційної політики долучило 157 людей до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство культури та інформполітики внесло російських співачок Альону Апіну та Юлію Глєбову (Беретту) до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на пресслужбу Мінкульту.14 січня Мінкульт отримав щодо цього лист від Служби безпеки України. Відповідним наказом від 22 січня російських співачок було внесено до переліку."Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено", – йдеться у повідомленні.Наразі до переліку включено 159 осіб, що створюють загрозу українській нацбезпеці.Що відомо20 листопада Мінкульт вніс російського музиканта та продюсера Максима Фадєєва до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.Також 26 жовтня до цього переліку було внесено росіянина Трубінера.Російському рок-музиканту й актору Петру Мамонову на три роки заборонили в'їзд до України.22 грудня Мінкульт вніс російського актора та продюсера Олексія Гуськова до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.Міністерство культури та інформаційної політики долучило 157 людей до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

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