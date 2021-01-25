вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На гірськолижному курорті в Румунії ведмідь гнався за лижником. ВІДЕО

На гірськолижному курорті в Румунії ведмідь гнався за лижником. ВІДЕО
На гірськолижному курорті у Румунії ведмідь гнався за лижником, який спускався гірським схилом.

Відео оприлюднили у соцмережах очевидці, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на digi24.ro.

Інцидент трапився в суботу у популярному курортному місті Предял. На відео видно, як вниз по схилу спускається лижник, за яким вниз біжить невеликий ведмідь.



Невідомо, чи бачив лижник за собою ведмедя, але тварину помітили люди, які знаходились у крісельному підйомнику. Вони почали кричати, щоб попередити лижника.

На щастя, хлопець благополучно врятувався після несподіваної зустрічі з твариною. Прессекретар поліції сказав, що турист вчинив правильно, коли в один момент кинув свій рюкзак, і ведмідь зайнявся оглядом цього предмета, завдяки чому небезпека була подолана.

За словами поліції і рятувальників, протягом дня вони отримали три дзвінки про присутність ведмедя поблизу схилів.

Минулого тижня було зафіксоване ведмежа, який перетинало територію біля зони крісельного підйомника, де були туристи. Зараз розглядається варіант переміщення тварини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світ, Румунія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На гірськолижному курорті в Румунії ведмідь гнався за лижником. ВІДЕО
Сьогодні, 03:17
На Волині державі повернули майже 2 гектари лісу, вартістю понад 2 мільйони
Сьогодні, 02:14
Дві російські співачки потрапили до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України
Сьогодні, 01:13
Померла відома актриса з «Джентельмен-шоу»
Сьогодні, 00:15
26 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Папа Римський дозволив жінкам проводити літургію і прислуговувати у вівтарі Папа Римський дозволив жінкам проводити літургію і прислуговувати у вівтарі
12 січень, 05:27
У Норвегії померли двоє людей, яких вакцинували від Covid-19 У Норвегії померли двоє людей, яких вакцинували від Covid-19
06 січень, 04:25
У Франції всі велосипеди матимуть номери У Франції всі велосипеди матимуть номери
03 січень, 16:01
Найстарша жителька планети відсвяткувала 118-й день народження Найстарша жителька планети відсвяткувала 118-й день народження
02 січень, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На гірськолижному курорті в Румунії ведмідь гнався за лижником. ВІДЕО
Сьогодні, 03:17
 0
На Волині державі повернули майже 2 гектари лісу, вартістю понад 2 мільйони
Сьогодні, 02:14
 0
Дві російські співачки потрапили до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України
Сьогодні, 01:13
 0
Померла відома актриса з «Джентельмен-шоу»
Сьогодні, 00:15
 0
26 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8