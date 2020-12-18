вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Померла відома актриса з «Джентельмен-шоу»

Померла відома актриса з «Джентельмен-шоу»
Відійшла у Вічність відома актриса театру і кіно Ірина Токарчук, яка знімалася у гумористичній програмі "Джентельмен-шоу".

Про це повідомляє ресурс "Українські новини".

Ірина Токарчук була відома багатьом глядачам як тітка Сіма з "Джентльмен-шоу".

Близькі актриси повідомили, що у неї стався серцевий напад. Їй було 60 років.

Токарчук народилася 20 липня 1959 року в Одесі.

Вона зіграла в таких фільмах як "12 стільців", "Ефект присутності", "Посмішка Бога, або Чисто одеська історія", "Будинок сюрпризів", "Подаруй мені щастя" і багатьох інших.

Популярність Токарчук принесла роль тітки Сіми з одеської комунальної квартири в скетч-шоу "Джентльмен-шоу".

У 2014 році Токарчук нагородили почесним знаком Одеського міського голови "За заслуги перед містом".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Україна, культура, кіно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Померла відома актриса з «Джентельмен-шоу»
Сьогодні, 00:15
26 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Польщі скасували десятиденний карантин після прибуття до країни
25 січень, 23:34
Волинянки достроково завоювали право боротися за призові місця чемпіонату України з волейболу
25 січень, 22:59
Гравцем «Волині» цікавиться клуб з Туреччини
25 січень, 22:21
Схожі новини
Помер один із засновників Народного Руху України Помер один із засновників Народного Руху України
20 січень, 06:31
У Тристоронній контактній групі «помилково опублікували російську версію» щодо смерті військового 14-ї бригади У Тристоронній контактній групі «помилково опублікували російську версію» щодо смерті військового 14-ї бригади
18 грудень, 2020, 15:15
Помер насильницьки: нові подробиці про справу військового з волинської бригади, тіло якого бойовики передали Україні Помер насильницьки: нові подробиці про справу військового з волинської бригади, тіло якого бойовики передали Україні
18 грудень, 2020, 09:50
Військовий, тіло якого бойовики передали Україні, – з волинської бригади Військовий, тіло якого бойовики передали Україні, – з волинської бригади
17 грудень, 2020, 19:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Померла відома актриса з «Джентельмен-шоу»
Сьогодні, 00:15
 0
26 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Польщі скасували десятиденний карантин після прибуття до країни
25 січень, 23:34
 0
Волинянки достроково завоювали право боротися за призові місця чемпіонату України з волейболу
25 січень, 22:59
 0
Гравцем «Волині» цікавиться клуб з Туреччини
25 січень, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8