Померла відома актриса з «Джентельмен-шоу»
Сьогодні, 00:15
Відійшла у Вічність відома актриса театру і кіно Ірина Токарчук, яка знімалася у гумористичній програмі "Джентельмен-шоу".
Про це повідомляє ресурс "Українські новини".
Ірина Токарчук була відома багатьом глядачам як тітка Сіма з "Джентльмен-шоу".
Близькі актриси повідомили, що у неї стався серцевий напад. Їй було 60 років.
Токарчук народилася 20 липня 1959 року в Одесі.
Вона зіграла в таких фільмах як "12 стільців", "Ефект присутності", "Посмішка Бога, або Чисто одеська історія", "Будинок сюрпризів", "Подаруй мені щастя" і багатьох інших.
Популярність Токарчук принесла роль тітки Сіми з одеської комунальної квартири в скетч-шоу "Джентльмен-шоу".
У 2014 році Токарчук нагородили почесним знаком Одеського міського голови "За заслуги перед містом".
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Про це повідомляє ресурс "Українські новини".
Ірина Токарчук була відома багатьом глядачам як тітка Сіма з "Джентльмен-шоу".
Близькі актриси повідомили, що у неї стався серцевий напад. Їй було 60 років.
Токарчук народилася 20 липня 1959 року в Одесі.
Вона зіграла в таких фільмах як "12 стільців", "Ефект присутності", "Посмішка Бога, або Чисто одеська історія", "Будинок сюрпризів", "Подаруй мені щастя" і багатьох інших.
Популярність Токарчук принесла роль тітки Сіми з одеської комунальної квартири в скетч-шоу "Джентльмен-шоу".
У 2014 році Токарчук нагородили почесним знаком Одеського міського голови "За заслуги перед містом".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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