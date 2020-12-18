Померла відома актриса з «Джентельмен-шоу»





Про це повідомляє ресурс



Ірина Токарчук була відома багатьом глядачам як тітка Сіма з "Джентльмен-шоу".



Близькі актриси повідомили, що у неї стався серцевий напад. Їй було 60 років.



Токарчук народилася 20 липня 1959 року в Одесі.



Вона зіграла в таких фільмах як "12 стільців", "Ефект присутності", "Посмішка Бога, або Чисто одеська історія", "Будинок сюрпризів", "Подаруй мені щастя" і багатьох інших.



Популярність Токарчук принесла роль тітки Сіми з одеської комунальної квартири в скетч-шоу "Джентльмен-шоу".



У 2014 році Токарчук нагородили почесним знаком Одеського міського голови "За заслуги перед містом".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відійшла у Вічність відома актриса театру і кіно Ірина Токарчук, яка знімалася у гумористичній програмі "Джентельмен-шоу".Про це повідомляє ресурс "Українські новини" Ірина Токарчук була відома багатьом глядачам як тітка Сіма з "Джентльмен-шоу".Близькі актриси повідомили, що у неї стався серцевий напад. Їй було 60 років.Токарчук народилася 20 липня 1959 року в Одесі.Вона зіграла в таких фільмах як "12 стільців", "Ефект присутності", "Посмішка Бога, або Чисто одеська історія", "Будинок сюрпризів", "Подаруй мені щастя" і багатьох інших.Популярність Токарчук принесла роль тітки Сіми з одеської комунальної квартири в скетч-шоу "Джентльмен-шоу".У 2014 році Токарчук нагородили почесним знаком Одеського міського голови "За заслуги перед містом".

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