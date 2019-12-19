Викладачка столичного університету назвала Україну американською колонією. ВІДЕО





Також, на думку Євгенії Більченко, в Україні триває «громадянська війна». Професорка Євгенія Більченко опублікувала в соцмережі допис, де розкритикувала перехід сфери обслуговування на українську мову й назвала її «спухлим лімфатичним вузлом», - пише



«А цей закон – лише ланка ланцюга, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії. Боляче дивитися, як налякано перелаштовується під новий маразм мій бідний непереможний народ», – написала викладачка в соцмережі.



Її слова викликали обурення серед студентів факультету української філології.



«Ми як факультет української філології, для нас ця тема дуже болюча. Це нормально, коли українською мовою говорять в Україні. І ми знаємо, що Євгенія Більченко викладає українською, тобто ми не засуджуємо її за лекції. Нас обурив той факт, що вона висловлюється так щодо української мови і взагалі щодо закону», – сказала голова студентського парламенту факультету української філології та літературної творчості ім. Малишка НПУ ім. Драгоманова Софія Денисюк.



Після допису філологів у соцмережах інші студенти й випускники заявили, що це не перший скандал із професоркою. Раніше Більченко стверджувала, що на сході країни не російська агресія, а громадянська війна. Такі думки висловлювала навіть у парламенті Чехії. Там же Небесну Сотню називала "так званою". Хоча сама була учасницею Революції гідності й раніше не приховувала цього. Але згодом свої погляди змінила і в ефірі телеканалу терористичної «ДНР» вибачалася перед бойовиками.



Більше про Євгенію Більченко та її позицію розповів громадський активіст Сергій Стерненко, навівши як докази низку відео.



Сама Більченко одразу ж відреагувала на скандал. Заявила про цькування і про те, що за законом її не можуть звільнити лише за те, що має власну думку. І навіть звернулася до президента.



Через скандал по обіді в понеділок, 25 січня, в навчальному закладі зібрали нараду.



Впродовж кількох годин в університеті тривало закрите засідання, на якому намагалися вирішити, як діяти у цій ситуації. Та остаточного рішення так і не прийняли. Питання виноситимуть на засідання вченої ради.



Тим часом студентка першого курсу цього ВНЗ Марія Прошковська попросила відрахувати її з університету через відсутність реакції закладу на проблему.



«Я пройшла Революцію Гідності, допомагала армії і цивільним, виховую свого сина в повазі і любові до України, а тому просто не можу вчитись далі у Євгенії Більченко та в університеті, який паплюжить всі принципи державної вищої освіти і на 7 році війни закриває очі на подібні резонансні речі», – заявила студентка.



Ректор університету наразі не звільнив Більченко. Сама ж викладачка вважає, що він перебуває «під тиском радикалів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Викладачка філософії й культурології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко потрапила у скандал, через свої висловлювання про Україну і українську мову.Також, на думку Євгенії Більченко, в Україні триває «громадянська війна». Професорка Євгенія Більченко опублікувала в соцмережі допис, де розкритикувала перехід сфери обслуговування на українську мову й назвала її «спухлим лімфатичним вузлом», - пише zaxid.net. «А цей закон – лише ланка ланцюга, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії. Боляче дивитися, як налякано перелаштовується під новий маразм мій бідний непереможний народ», – написала викладачка в соцмережі.Її слова викликали обурення серед студентів факультету української філології.«Ми як факультет української філології, для нас ця тема дуже болюча. Це нормально, коли українською мовою говорять в Україні. І ми знаємо, що Євгенія Більченко викладає українською, тобто ми не засуджуємо її за лекції. Нас обурив той факт, що вона висловлюється так щодо української мови і взагалі щодо закону», – сказала голова студентського парламенту факультету української філології та літературної творчості ім. Малишка НПУ ім. Драгоманова Софія Денисюк.Після допису філологів у соцмережах інші студенти й випускники заявили, що це не перший скандал із професоркою. Раніше Більченко стверджувала, що на сході країни не російська агресія, а громадянська війна. Такі думки висловлювала навіть у парламенті Чехії. Там же Небесну Сотню називала "так званою". Хоча сама була учасницею Революції гідності й раніше не приховувала цього. Але згодом свої погляди змінила і в ефірі телеканалу терористичної «ДНР» вибачалася перед бойовиками.Більше про Євгенію Більченко та її позицію розповів громадський активіст Сергій Стерненко, навівши як докази низку відео.Сама Більченко одразу ж відреагувала на скандал. Заявила про цькування і про те, що за законом її не можуть звільнити лише за те, що має власну думку. І навіть звернулася до президента.Через скандал по обіді в понеділок, 25 січня, в навчальному закладі зібрали нараду.Впродовж кількох годин в університеті тривало закрите засідання, на якому намагалися вирішити, як діяти у цій ситуації. Та остаточного рішення так і не прийняли. Питання виноситимуть на засідання вченої ради.Тим часом студентка першого курсу цього ВНЗ Марія Прошковська попросила відрахувати її з університету через відсутність реакції закладу на проблему.«Я пройшла Революцію Гідності, допомагала армії і цивільним, виховую свого сина в повазі і любові до України, а тому просто не можу вчитись далі у Євгенії Більченко та в університеті, який паплюжить всі принципи державної вищої освіти і на 7 році війни закриває очі на подібні резонансні речі», – заявила студентка.Ректор університету наразі не звільнив Більченко. Сама ж викладачка вважає, що він перебуває «під тиском радикалів».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію