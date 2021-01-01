Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом за минулу добу
Сьогодні, 08:53
2 779 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 26 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Facebook.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 891 особа;
летальних випадків – 133;
одужало – 12 538 осіб;
здійснили тестувань за добу – 32 030 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 197 107 осіб;
одужало – 965 835 осіб;
летальних випадків – 22 057;
провели ПЛР-тестувань – 6 125 257.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 375 випадків;
Вінницька область – 53 випадки;
Волинська область – 93 випадки;
Дніпропетровська область – 108 випадків;
Донецька область – 46 випадків;
Житомирська область – 20 випадків;
Закарпатська область – 103 випадки;
Запорізька область – 276 випадків;
Івано-Франківська область – 255 випадків;
Київська область – 78 випадків;
Кіровоградська область – 17 випадків;
Луганська область – 56 випадків;
Львівська область – 167 випадків;
Миколаївська область – 30 випадків;
Одеська область – 211 випадків;
Полтавська область – 100 випадків;
Рівненська область – 81 випадок;
Сумська область – 37 випадків;
Тернопільська область – 95 випадків;
Харківська область – 207 випадків;
Херсонська область – 37 випадків;
Хмельницька область – 15 випадків;
Черкаська область – 122 випадки;
Чернівецька область – 192 випадки;
Чернігівська область – 5 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Facebook.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 891 особа;
летальних випадків – 133;
одужало – 12 538 осіб;
здійснили тестувань за добу – 32 030 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 197 107 осіб;
одужало – 965 835 осіб;
летальних випадків – 22 057;
провели ПЛР-тестувань – 6 125 257.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 375 випадків;
Вінницька область – 53 випадки;
Волинська область – 93 випадки;
Дніпропетровська область – 108 випадків;
Донецька область – 46 випадків;
Житомирська область – 20 випадків;
Закарпатська область – 103 випадки;
Запорізька область – 276 випадків;
Івано-Франківська область – 255 випадків;
Київська область – 78 випадків;
Кіровоградська область – 17 випадків;
Луганська область – 56 випадків;
Львівська область – 167 випадків;
Миколаївська область – 30 випадків;
Одеська область – 211 випадків;
Полтавська область – 100 випадків;
Рівненська область – 81 випадок;
Сумська область – 37 випадків;
Тернопільська область – 95 випадків;
Харківська область – 207 випадків;
Херсонська область – 37 випадків;
Хмельницька область – 15 випадків;
Черкаська область – 122 випадки;
Чернівецька область – 192 випадки;
Чернігівська область – 5 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В українській армії за добу – 51 хворий на коронавірус
23 січень, 21:20
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом за минулу добу
Сьогодні, 08:53
Як будують «Парковий квартал» у Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 08:00