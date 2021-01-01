Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом за минулу добу





Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Facebook.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 891 особа;

летальних випадків – 133;

одужало – 12 538 осіб;

здійснили тестувань за добу – 32 030 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 197 107 осіб;

одужало – 965 835 осіб;

летальних випадків – 22 057;

провели ПЛР-тестувань – 6 125 257.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 375 випадків;

Вінницька область – 53 випадки;

Волинська область – 93 випадки;

Дніпропетровська область – 108 випадків;

Донецька область – 46 випадків;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 103 випадки;

Запорізька область – 276 випадків;

Івано-Франківська область – 255 випадків;

Київська область – 78 випадків;

Кіровоградська область – 17 випадків;

Луганська область – 56 випадків;

Львівська область – 167 випадків;

Миколаївська область – 30 випадків;

Одеська область – 211 випадків;

Полтавська область – 100 випадків;

Рівненська область – 81 випадок;

Сумська область – 37 випадків;

Тернопільська область – 95 випадків;

Харківська область – 207 випадків;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 15 випадків;

Черкаська область – 122 випадки;

Чернівецька область – 192 випадки;

Чернігівська область – 5 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 779 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 26 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників.Про це повідомляє міністр охорони здоров'яу своєму Facebook.Також за минулу добу:госпіталізували – 891 особа;летальних випадків – 133;одужало – 12 538 осіб;здійснили тестувань за добу – 32 030 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 197 107 осіб;одужало – 965 835 осіб;летальних випадків – 22 057;провели ПЛР-тестувань – 6 125 257.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 375 випадків;Вінницька область – 53 випадки;Волинська область – 93 випадки;Дніпропетровська область – 108 випадків;Донецька область – 46 випадків;Житомирська область – 20 випадків;Закарпатська область – 103 випадки;Запорізька область – 276 випадків;Івано-Франківська область – 255 випадків;Київська область – 78 випадків;Кіровоградська область – 17 випадків;Луганська область – 56 випадків;Львівська область – 167 випадків;Миколаївська область – 30 випадків;Одеська область – 211 випадків;Полтавська область – 100 випадків;Рівненська область – 81 випадок;Сумська область – 37 випадків;Тернопільська область – 95 випадків;Харківська область – 207 випадків;Херсонська область – 37 випадків;Хмельницька область – 15 випадків;Черкаська область – 122 випадки;Чернівецька область – 192 випадки;Чернігівська область – 5 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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