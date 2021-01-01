вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом за минулу добу

Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом за минулу добу
2 779 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 26 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Facebook.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 891 особа;
летальних випадків – 133;
одужало – 12 538 осіб;
здійснили тестувань за добу – 32 030 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 197 107 осіб;
одужало – 965 835 осіб;
летальних випадків – 22 057;
провели ПЛР-тестувань – 6 125 257.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 375 випадків;
Вінницька область – 53 випадки;
Волинська область – 93 випадки;
Дніпропетровська область – 108 випадків;
Донецька область – 46 випадків;
Житомирська область – 20 випадків;
Закарпатська область – 103 випадки;
Запорізька область – 276 випадків;
Івано-Франківська область – 255 випадків;
Київська область – 78 випадків;
Кіровоградська область – 17 випадків;
Луганська область – 56 випадків;
Львівська область – 167 випадків;
Миколаївська область – 30 випадків;
Одеська область – 211 випадків;
Полтавська область – 100 випадків;
Рівненська область – 81 випадок;
Сумська область – 37 випадків;
Тернопільська область – 95 випадків;
Харківська область – 207 випадків;
Херсонська область – 37 випадків;
Хмельницька область – 15 випадків;
Черкаська область – 122 випадки;
Чернівецька область – 192 випадки;
Чернігівська область – 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом на Волині за останню добу
24 січень, 10:34
В українській армії за добу – 51 хворий на коронавірус
23 січень, 21:20
Одужало більше людей, ніж захворіло: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
23 січень, 11:03
Оперативні дані МОЗ: коронавірус за добу виявили у майже 5 тисяч українців
23 січень, 09:13
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На території волинського підприємства виявили склад незаконних цигарок
Сьогодні, 09:18
Через нерозчищені від снігу дороги у Луцьку зняли премію з двох посадовців
Сьогодні, 09:06
Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом за минулу добу
Сьогодні, 08:53
Волинянам телефонують «податківці» і пропонують «порішати» проблеми за винагороду
Сьогодні, 08:36
Як будують «Парковий квартал» у Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
В Україні виявили найменшу добову кількість нових випадків COVID-19 з вересня В Україні виявили найменшу добову кількість нових випадків COVID-19 з вересня
25 січень, 08:59
Оперативні дані МОЗ: коронавірус за добу виявили у майже 5 тисяч українців Оперативні дані МОЗ: коронавірус за добу виявили у майже 5 тисяч українців
23 січень, 09:13
Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
22 січень, 08:45
Скільки нових випадків інфікування коронавірусом виявили в Україні за минулу добу Скільки нових випадків інфікування коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
21 січень, 08:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На дорозі Жовква-Ковель – смертельна аварія
Сьогодні, 09:23
 0
На території волинського підприємства виявили склад незаконних цигарок
Сьогодні, 09:18
 0
Через нерозчищені від снігу дороги у Луцьку зняли премію з двох посадовців
Сьогодні, 09:06
 0
Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом за минулу добу
Сьогодні, 08:53
 0
Волинянам телефонують «податківці» і пропонують «порішати» проблеми за винагороду
Сьогодні, 08:36
 0
Медіа
відео
1/8