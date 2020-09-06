На території волинського підприємства виявили склад незаконних цигарок





Про це повідомляє Державна фіскальна служба.



Інформують, що співробітники ПЕП ГУ ДФС у Волинській області спільно з працівниками ГУ ДПС у Волинській області встановили факт незаконного зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку в складських приміщеннях одного з товариств.



За результатами проведених заходів виявили понад 130 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, орієнтовною вартістю понад 6 мільйонів гривень.



Виявлені тютюнові вироби передали на відповідальне зберігання.



Щодо директора цього товариства склали протокол про адміністративне правопорушення.

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