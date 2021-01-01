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Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 26 січня

Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 26 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.08, а продаж – 28.19.

Євро при купівлі становить – 34.00, продажу – 34.18.

Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.48, продаж – 7.53.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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