вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Міністр інфраструктури заявив, що міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновитися з 2023 року

Міністр інфраструктури заявив, що міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновитися з 2023 року
Міжнародне авіасполучення з Україною повністю може відновитися лише до 2023 року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю "РБК-Україна".

Міністр уточнив, що 2020-го року Україна вийшла на 28% обсягу перевезення пасажирів від показників 2019 року.

"Ми розраховуємо, що цього року за умови, що все буде рухатися по прогнозованій площині, якщо успішно піде програма з вакцинації і країни будуть відкриватися, якщо не будуть виникати чергові штами коронавірусу чи нові всесвітні хвилі епідемії, ми вийдемо на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року", - розповів Криклій.

За прогнозами, протягом 2022-го року авіаперевезення мають відновитися на три чверті, а 2023 - повністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: міжнародне авіасполучення, міністр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:27
У місті на Волині вранці сталась аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:13
Міністр інфраструктури заявив, що міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновитися з 2023 року
Сьогодні, 10:08
Негода повністю знеструмила 67 сіл на Волині
Сьогодні, 10:02
Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 26 січня
Сьогодні, 09:41
Схожі новини
У Луцьку вийдуть на акцію протесту проти Сергія Шкарлета У Луцьку вийдуть на акцію протесту проти Сергія Шкарлета
21 грудень, 2020, 10:54
В Україні – новий міністр аграрної політики В Україні – новий міністр аграрної політики
17 грудень, 2020, 13:58
Міністр охорони здоров'я Степанов одужав від коронавірусу Міністр охорони здоров'я Степанов одужав від коронавірусу
28 листопад, 2020, 14:00
Лучанина-«масона», який «торгував» міністерськими посадами за величезні гроші, взяли під варту Лучанина-«масона», який «торгував» міністерськими посадами за величезні гроші, взяли під варту
06 липень, 2020, 11:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині понад 30 одиниць техніки розчищають дороги від снігу
Сьогодні, 11:03
 0
У Луцьку автомобіль поліції потрапив у ДТП, його відкинуло в огорожу. ФОТО
Сьогодні, 11:01
 0
Шкільний автобус із дітьми застряг у сніговому заметі на Волині. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
 0
Не лише заміна вікон: у Луцьку впроваджують новий підхід до енергоефективності
Сьогодні, 10:47
 0
На Волині сусіди жінки, у якої палав будинок, стали в ланцюг і лили у полум'я воду відрами
Сьогодні, 10:42
 0
Медіа
відео
1/8