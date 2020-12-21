Міністр інфраструктури заявив, що міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновитися з 2023 року





Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю



Міністр уточнив, що 2020-го року Україна вийшла на 28% обсягу перевезення пасажирів від показників 2019 року.



"Ми розраховуємо, що цього року за умови, що все буде рухатися по прогнозованій площині, якщо успішно піде програма з вакцинації і країни будуть відкриватися, якщо не будуть виникати чергові штами коронавірусу чи нові всесвітні хвилі епідемії, ми вийдемо на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року", - розповів Криклій.



За прогнозами, протягом 2022-го року авіаперевезення мають відновитися на три чверті, а 2023 - повністю.

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