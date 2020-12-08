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У місті на Волині вранці сталась аварія. ФОТО

У місті на Волині вранці сталась аварія. ФОТО
У Володимирі-Волинському на перехресті вулиць Незалежності та Козацької трапилася ДТП.

Автопригода сталась 26-го січня близько 8:30, - пише Буг.

Зіткнулися кросовер Acura та білий мінівен. Постраждалих унаслідок події немає. Автомобілі отримали механічні пошкодження.

Як розповідають, мінівен занесло під час повороту з Козацької на Незалежності.

На місці події працювала поліція, рух на ділянці був ускладнений.

У місті на Волині вранці сталась аварія. ФОТО
У місті на Волині вранці сталась аварія. ФОТО
У місті на Волині вранці сталась аварія. ФОТО
У місті на Волині вранці сталась аварія. ФОТО
У місті на Волині вранці сталась аварія. ФОТО
У місті на Волині вранці сталась аварія. ФОТО
У місті на Волині вранці сталась аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Володимир
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