У місті на Волині вранці сталась аварія. ФОТО





Автопригода сталась 26-го січня близько 8:30, - пише



Зіткнулися кросовер Acura та білий мінівен. Постраждалих унаслідок події немає. Автомобілі отримали механічні пошкодження.



Як розповідають, мінівен занесло під час повороту з Козацької на Незалежності.



На місці події працювала поліція, рух на ділянці був ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на перехресті вулиць Незалежності та Козацької трапилася ДТП.Автопригода сталась 26-го січня близько 8:30, - пише Буг. Зіткнулися кросовер Acura та білий мінівен. Постраждалих унаслідок події немає. Автомобілі отримали механічні пошкодження.Як розповідають, мінівен занесло під час повороту з Козацької на Незалежності.На місці події працювала поліція, рух на ділянці був ускладнений.

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