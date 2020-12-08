У місті на Волині вранці сталась аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:13
У Володимирі-Волинському на перехресті вулиць Незалежності та Козацької трапилася ДТП.
Автопригода сталась 26-го січня близько 8:30, - пише Буг.
Зіткнулися кросовер Acura та білий мінівен. Постраждалих унаслідок події немає. Автомобілі отримали механічні пошкодження.
Як розповідають, мінівен занесло під час повороту з Козацької на Незалежності.
На місці події працювала поліція, рух на ділянці був ускладнений.
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Автопригода сталась 26-го січня близько 8:30, - пише Буг.
Зіткнулися кросовер Acura та білий мінівен. Постраждалих унаслідок події немає. Автомобілі отримали механічні пошкодження.
Як розповідають, мінівен занесло під час повороту з Козацької на Незалежності.
На місці події працювала поліція, рух на ділянці був ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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