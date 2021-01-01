У Луцьку автомобіль поліції потрапив у ДТП, його відкинуло в огорожу. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Так, приблизно о 9:30 авто поліції, яке рухалось проспектом Відродження, протаранило металеву огорожу на узбіччі та настромилося на арматуру. ДТП сталася неподалік громадської зупинки, напроти церкви святого Миколая Чудотворця.



Факт дорожньо-транспортної пригоди підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Та повідомили, що зіткнулися службовий автомобіль поліції Renault Dokker та Audi, внаслідок чого спецавто відкинуло в огорожу. У автопригоді постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю поліцейського авто сталася вранці 26 січня в Луцьку поблизу кільця біля ТЦ «Глобус».Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, приблизно о 9:30 авто поліції, яке рухалось проспектом Відродження, протаранило металеву огорожу на узбіччі та настромилося на арматуру. ДТП сталася неподалік громадської зупинки, напроти церкви святого Миколая Чудотворця.Факт дорожньо-транспортної пригоди підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Та повідомили, що зіткнулися службовий автомобіль поліції Renault Dokker та Audi, внаслідок чого спецавто відкинуло в огорожу. У автопригоді постраждалих немає.

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