У Луцьку автомобіль поліції потрапив у ДТП, його відкинуло в огорожу. ФОТО
Сьогодні, 11:01
ДТП за участю поліцейського авто сталася вранці 26 січня в Луцьку поблизу кільця біля ТЦ «Глобус».
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, приблизно о 9:30 авто поліції, яке рухалось проспектом Відродження, протаранило металеву огорожу на узбіччі та настромилося на арматуру. ДТП сталася неподалік громадської зупинки, напроти церкви святого Миколая Чудотворця.
Факт дорожньо-транспортної пригоди підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Та повідомили, що зіткнулися службовий автомобіль поліції Renault Dokker та Audi, внаслідок чого спецавто відкинуло в огорожу. У автопригоді постраждалих немає.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, приблизно о 9:30 авто поліції, яке рухалось проспектом Відродження, протаранило металеву огорожу на узбіччі та настромилося на арматуру. ДТП сталася неподалік громадської зупинки, напроти церкви святого Миколая Чудотворця.
Факт дорожньо-транспортної пригоди підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Та повідомили, що зіткнулися службовий автомобіль поліції Renault Dokker та Audi, внаслідок чого спецавто відкинуло в огорожу. У автопригоді постраждалих немає.
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