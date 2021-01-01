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У Луцьку автомобіль поліції потрапив у ДТП, його відкинуло в огорожу. ФОТО

У Луцьку автомобіль поліції потрапив у ДТП, його відкинуло в огорожу. ФОТО
ДТП за участю поліцейського авто сталася вранці 26 січня в Луцьку поблизу кільця біля ТЦ «Глобус».

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, приблизно о 9:30 авто поліції, яке рухалось проспектом Відродження, протаранило металеву огорожу на узбіччі та настромилося на арматуру. ДТП сталася неподалік громадської зупинки, напроти церкви святого Миколая Чудотворця.

Факт дорожньо-транспортної пригоди підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Та повідомили, що зіткнулися службовий автомобіль поліції Renault Dokker та Audi, внаслідок чого спецавто відкинуло в огорожу. У автопригоді постраждалих немає.

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Теги: авто, поліцейські, Луцьк
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