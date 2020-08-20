Не лише заміна вікон: у Луцьку впроваджують новий підхід до енергоефективності
Сьогодні, 10:47
У Луцьку затвердили програму відшкодування частини суми кредитів ОСББ міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2021-2023 роки.
Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк розповів, що на сьогодні в місті є біля 50 договорів із ОСББ, за якими треба відшкодовувати кредитні відсотки відповідно до програм енергоефективності. Місто взяло на себе це зобов’язання, починаючи із 20213 року і до цього року включно. Також пропонують у зв’язку з новою програмою «Енергодім», у місті хочуть поміняти підхід до енергоефективності і розглядати питання комплексно.
«Йдеться не тільки про заміну дверей чи вікон на пластикові, а й про утеплення даху, утеплення фасаду, утеплення труб тощо», - відзначив посадовець. Держава відшкодовуватиме 70 %, ОСББ повинні дати 20 %, 10 % - із міського бюджету.
Метою програми є: зменшення витрат населення на оплату енергоресурсів, поліпшення умов проживання мешканців багатоквартирних будинків, збільшення терміну експлуатації житлового фонду, зменшення витрат бюджету на аварійні та капітальні ремонти тощо.
Натомість член виконкому Петро Бойко каже, що із багатьма головами ОСББ стосовно програми не радилися. До того ж, стверджує член виконкому, у ній є багато неоднозначних моментів. Натомість міський голова Ігор Поліщук наголосив, що на сьогодні запланували зустріч із головами ОСББ, де обговорять програму. У майбутньому до неї можуть внести зміни, які запропонують під час цієї зустрічі.
Зазначимо, що в місті – 604 ОСББ. Загалом на реалізацію програми за три роки запланували витратити 750 тисяч гривень.
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Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк розповів, що на сьогодні в місті є біля 50 договорів із ОСББ, за якими треба відшкодовувати кредитні відсотки відповідно до програм енергоефективності. Місто взяло на себе це зобов’язання, починаючи із 20213 року і до цього року включно. Також пропонують у зв’язку з новою програмою «Енергодім», у місті хочуть поміняти підхід до енергоефективності і розглядати питання комплексно.
«Йдеться не тільки про заміну дверей чи вікон на пластикові, а й про утеплення даху, утеплення фасаду, утеплення труб тощо», - відзначив посадовець. Держава відшкодовуватиме 70 %, ОСББ повинні дати 20 %, 10 % - із міського бюджету.
Метою програми є: зменшення витрат населення на оплату енергоресурсів, поліпшення умов проживання мешканців багатоквартирних будинків, збільшення терміну експлуатації житлового фонду, зменшення витрат бюджету на аварійні та капітальні ремонти тощо.
Натомість член виконкому Петро Бойко каже, що із багатьма головами ОСББ стосовно програми не радилися. До того ж, стверджує член виконкому, у ній є багато неоднозначних моментів. Натомість міський голова Ігор Поліщук наголосив, що на сьогодні запланували зустріч із головами ОСББ, де обговорять програму. У майбутньому до неї можуть внести зміни, які запропонують під час цієї зустрічі.
Зазначимо, що в місті – 604 ОСББ. Загалом на реалізацію програми за три роки запланували витратити 750 тисяч гривень.
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