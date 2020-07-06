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Дали гроші на таксі: у Луцьку патрульні допомогли жінці, яка ночувала посеред вулиці

Дали гроші на таксі: у Луцьку патрульні допомогли жінці, яка ночувала посеред вулиці
Луцькі патрульні надали допомогу жінці, яка перебувала у безпорадному стані.

Сьогодні, 26 січня, близько 2 години ночі, патрульним надійшло повідомлення про те, що на лавці на проспекті Перемоги сидить жінка, інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

В інспекторів попросили перевірити, чи з нею все гаразд, оскільки на вулиці було холодно.

Поліцейські, які прибули за вказаною адресою, виявили жінку на дитячому майданчику. Як виявилося, вона там перебувала близько трьох годин. Як вдалося встановити, 37-річна жінка проживає не в Луцьку, також не має у місті знайомих, в яких можна переночувати.

Тож патрульні прийняли рішення запросити жінку до службового автомобіля, аби вона зігрілася. А згодом надали їй частину власних коштів, яких не вистачало, аби вона дісталася додому на таксі.

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Теги: Луцьк, патрульні, допомога
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Коментарі 2
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Напишіть контакти патрульних. Ми їм також скинемось. Добро за доюро
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Це ж корупція!
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