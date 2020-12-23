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Луцький медик розповіла, чи можуть люди, які хворіли на коронавірус, бути донорами крові

Луцький медик розповіла, чи можуть люди, які хворіли на коронавірус, бути донорами крові
Людям, які хворіли на коронавірус, можна здавати донорську кров за місяць після одужання.

Про це у коментарі ІА "Конкурент" розповіла завідувачка донорським відділення Станції переливання крові у Луцьку Любов Максимюк.

За словами жінки, донорську кров можна здавати тільки за місяць після того, як ПЛР-тест на коронавірус показав негативний результат. Але навіть у такому разі відбувається консультація із лікарем-терапевтом, який відбиратиме кров. Під час консультації медики з'ясовують, як саме лікували людину, і чи не було інших протипоказань до здачі крові. Якщо людину лікували гормональними препаратами та антибіотиками, чекати нагоди здати кров доведеться навіть довше, ніж місяць.

Цікаво, що донорську кров людей, які хворіли на Covid-19 у майбутньому можуть використати для лікування інших коронавірусних хворих. Так, у Луцьку донори безкоштовно здають кров, її обстежують у Станції переливання крові на наявність відповідних антитіл, карантинізують на пів року, і відправляють у компанію "Біофарма", що спеціалізується на розробці та виробництві інноваційних препаратів з донорської плазми крові людини. Тут роблять ліки і препарати для хворих на коронавірус.

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Теги: кров, донори, Луцьк, коронавірус
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