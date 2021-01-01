У Польщі хворого на коронавірус українця виставили з орендованої квартири





Як розповіли, у понеділок у поліції міста Овтоцьк до дільничного під час обходу підійшов громадянин України, який заявив, що він заражений коронавірусом і не має куди подітися. Із речами він залишився на вулиці, бо йому на забезпечили обіцяного власником квартири транспорту до іншого помешкання,



За словами поліції, співмешканці українця, щоб уникнути ізоляції, зачинили від чоловіка двері квартири і не впустили його всередину.



Дільничний у місті Карчев в Отвоцькому повіті виконував у суботу службові обов’язки на вулицях міста. До нього підійшов чоловік, який попросив про допомогу. За словами поліції, громадянин України показав правоохоронцю медичну довідку про те, що він заражений коронавірусом. Чоловік додав, що потрапив до лікарні у зв’язку із нещасним випадком на роботі. Під час перебування у лікарні йому зробили тест, що підтвердив зараження коронавірусом. Потім швидка привезла його до квартири, де він раніше перебував і мав відбувати ізоляцію.



Орендар повідомив про цей факт власника, який наступного дня наказав йому зібрати речі, оскільки йому нададуть інше житло. Коли громадян України вийшов на вулицю зі своїм багажем, обіцяний транспорт не з’явився, а коли він хотів повернутися в орендовану квартиру, його співмешканці, побоюючись ізоляції, не впустили його. За словами поліції, громадянин України носив маску, рукавички та дотримувався соціальної дистанції.



Дільничний з’ясував особу власника квартир, після чого із патрулем вирушив на місце. Після розмови з власником чоловік повернувся до місця перебування. Крім того, були складені відповідні службові документи і всі співмешканці потрапили на карантин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік Варшави громадянина України, зараженого коронавірусом, виставили з квартири, в якій він проживав.Як розповіли, у понеділок у поліції міста Овтоцьк до дільничного під час обходу підійшов громадянин України, який заявив, що він заражений коронавірусом і не має куди подітися. Із речами він залишився на вулиці, бо йому на забезпечили обіцяного власником квартири транспорту до іншого помешкання, пише "Польське радіо".За словами поліції, співмешканці українця, щоб уникнути ізоляції, зачинили від чоловіка двері квартири і не впустили його всередину.Дільничний у місті Карчев в Отвоцькому повіті виконував у суботу службові обов’язки на вулицях міста. До нього підійшов чоловік, який попросив про допомогу. За словами поліції, громадянин України показав правоохоронцю медичну довідку про те, що він заражений коронавірусом. Чоловік додав, що потрапив до лікарні у зв’язку із нещасним випадком на роботі. Під час перебування у лікарні йому зробили тест, що підтвердив зараження коронавірусом. Потім швидка привезла його до квартири, де він раніше перебував і мав відбувати ізоляцію.Орендар повідомив про цей факт власника, який наступного дня наказав йому зібрати речі, оскільки йому нададуть інше житло. Коли громадян України вийшов на вулицю зі своїм багажем, обіцяний транспорт не з’явився, а коли він хотів повернутися в орендовану квартиру, його співмешканці, побоюючись ізоляції, не впустили його. За словами поліції, громадянин України носив маску, рукавички та дотримувався соціальної дистанції.Дільничний з’ясував особу власника квартир, після чого із патрулем вирушив на місце. Після розмови з власником чоловік повернувся до місця перебування. Крім того, були складені відповідні службові документи і всі співмешканці потрапили на карантин.

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