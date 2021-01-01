У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 27 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 січня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Житані вул. Спасьонова
2 ПЛ-0.4 Л-1 КТП-320 09:00-17:00 Дитсадок, водогін с. Рогожани вул. Незалежності 39-51, 38-50; Молодіжна
3 ПЛ-0.4 Л-4 ЗТП-278 09:00-17:00 Вул. Сагайдачного СТО «Автошина», полігон ВПУ, склад ПТФ М. Володимир вул. Наталії Ужвій 34-60Б
4 ЗТП-272 09:00-13:00 с. Зимно ТзОВ «РВПГ Міт», склад СФГ «Руслан-агро», водогін с. Зимно вул. Миру
5
КТП-181 09:00-13:00 с. Зимно вул. Монастирська, Зелена
6 КТП-270 13:00-17:00 водогін вул. Прикордонників с. Зимно вул. Прикордонників, Молодіжна, Зелена, Монастирська
7 КТП-271 13:00-17:00 c. Зимно вул. Польова
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. ПЛ-10кВ Л-55-03 до ЛР-132 10:00 – 16:00 с.Кречів:
-ФОП Зінчук А.С.-магазин;
-ФАП;
с.Кречів, с.Мовники вул.Інтернаціональна, вул.Лісна, вул.Набережна,
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-95-3 10:00 – 17:00 с.Кречів вул.Наталі Любелі, вул.Шахтарська і прилеглі
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЗТП-191-3 09:30 – 16:30 СФГ ЧУГАЯ В.С. –склад;
ФГ ГУЛІТИ М.О.-зерносклад;
ФОП Ліпейко В.Р.- цех вітамінної муки
с.Поромів вул.Садова
4. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-201-3 10:00 – 16:30 котельня школи с.Колона с.Колона вул.Незалежності, вул.Шевченка і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-5, Л-6 КТП-16 09:00 - 17:00 Підприємець Сверба Юрій Анатолійович
Магазин «Добробут»
Підприємець Стромелюк Ліда Олекс
Магазин «Волошка», Підприємець Сверба Світлана Серг, Магазин «Будмаркет»
Сидорук Євгенія Кіндратівна
К-тр "Батьківщина", Підприємець Рябіїк Олена Олексіївна, Магазин «Смак»,
Підприємець Дмитрук Олекс Микол
Фотостудія-С Підприємець Голянський Ігор Іванович Магазин „Світязь”
Підприємець Сельвесюк Сергій Степанов
Магазин «Криниця»
Підприємець Михальчук Валентина Іванів
Магазинн «Світ”
Підприємець Куницький Володимир Рост
Магазин "Квіти", торговий павільйон
Магазин “Світанок”
Підприємець Бегаль Тетяна Григорівна
кіоск «Руслан»,Підприємець Ніщик Сергій Анатолійович,Ветаптека Підприємець Бурдило Ольга Олексіївна
Магазин (моб.телеф) СЕНС
Підприємець Придатко Василь Адамович
Ремонт годинн. (біля ринку)
Підприємець Лагода Лідія Григор.
фотостудія "Коніка"
Підприємець Гембік Галина Ів.
ларьок Насіння, Підприємець Мельник Валентин Ів., Кіоск на зупинці
Підприємець Віденчук Анатолій Ів.
Магазин "Ларчик" (біля ринку)
Підприємець Чирко Тамара Леонід.
Кіоск (біля ринку)
Підприємець Деркач Волод.Волод.
Кіоск (біля ринку, був кот)
Підприємець Конончук Сергій Вікторович
Магазин, Підприємець Лифенко Дмитро Петрович
Кіоск Насіння (біля ринку)
Підприємець Лисов Володимир Вікторович
Магазин "Меблі" ВІДКЛЮЧ
Підприємець Дмитрук Станіслав Олександрович
Магазин (Тищук), Захарчук ігор, аптека
Підприємець Шадура Іван Степанович
Хлібний кіоск №3, Тритяк Сергій, Магазин
Підприємець Грищук Наталія Василівна
Магазин "Школярик"
Підприємець Шкрабалюк Руслан Васил
Хлібний кіоск (базар), Підприємець Швай Олег Олександрович, Торг. павільйон ювел. вироб
Торговий кіоск "Преса", Янченко Василь Михайлович, Буд. майд аптеки
Підприємець Єндрієвич Георгій Дмитров
торговий павільйон,Підприємець Росінчук Сергій Іванович,Торговий павільйон м. К-Каширський, вул. Шевченка
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-119 09:00 - 17:00 Церква с. Качин, вул. Л. Українки, вул. Піщана
3. КТП-159 10:00 - 17:00 с. Малі Голоби, вул. Приймацька, вул. Центральна
4. ПЛ-0,4 кВ Л-3, КТП-235 09:00 - 17:00 с. Стобихівка, вул. Нова
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с. Озерце
вул. Тракторна
2 ПЛ0,4 кВ від ТП-580 8:30-17:00
с.Дерно
вул. Залізнична
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-311 8:30-17:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
4 ПЛ0,4 кВ від КТП-132 9:00-17:00
с. Суськ - медпункт
с. Суськ
вул. Киричука, буд. 1-,30
вул. Гвардійська, буд. 16,18,20,
вул. Ветеранів, буд. 1- 35
5 КТП-140 10:00-15:00
ФОП Ващук А.Ф. - магазин
м.Ківерці
вул.Чкалова,буд.2-24 ,86,
вул.Ів.Франка,буд.1-29,
вул.Залізнична, 39-78, 84,86,
вул.Київська буд.79,81,83,85,
вул.Літописна ,буд.1-21,
вул.Свердлова,буд.1-25,
вул.Залізнична,буд.39-78,
вул.Холмська ,буд.1-30,м.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Найдюк І.Ф
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
ФО Лисюк Т.Ю
Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул.Лисенка, вул.Архипенка
2. ПЛ-10кВ Л.16-05
(ТП-65; ТП-66; ТП-105; ТП-31)
9:00-17:00
ТзОВ "В.Прометей"
Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Голобське споживче товариство c.Жмудче
3. ПЛ-10кВ Л.97-02
(ТП-780(А); ТП-650(А)) 9:00-17:00 Асфальтний завод
Мале підприємство ПМК
м.Ковель, вул.Володимирська
Локачинський район
1. 9:00-15:00
смт Локачі вул.Зарічна ,вул.Володимирська
2. КТП-225 9:00-16:00 адмінбудинок с/р,ФАП,СБЕ Україна,ФОП Табачук,ФОП Шевчук,АТС
Дитячий садок с.Холопичі частково вул.Л.Українки,вул.Шокала,вул.Центральна,Кисилинська,Нова
місто Луцьк
1. 13.30-17:00
П-ць Карпенко
Свемон-Волинь
Спецкомбінат
Укр.телеком
ДСУ-868
Луцький район
1. 10:00-17:00
ФАП Верхівка, ФОП Чилій Юрій Павлович, Теремнівське СТ Луцької РСС, ТзОВ "Астра". с. Верхівка вул. Новосільська, Миру, Бардася, Підгірна.
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-331 10:00-17:00 Клуб. с. Новокотів вул. Лугова, Зелена, Звірівська, Центральна, Новоселівська.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
КЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П сОмеляне. Клуб с.Омеляне. Маг.с.Омеляне. ФОП Денисовець Олеся АндріївнаКЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П с Підманево. Школа с.Підманево сПідманево сОмеляне
2 ПЛ 04кВ КТП-118 9 00 -17 00 Магазин Школа дит садок сЗамлиння вул Дружби Шкільна Зарічна
3 ПЛ 04 кВ КТП 55 9:00-17:00 М/П с.Римачі Військова частина 9971 сРимачі
4 ЗТП- 97 9 00 -17 00 УДППЗ"УКРПОШТА"РВНОШкола №1 м.Любомль. ФОП Богуш Ольга Іванівна мЛюбомль вулПоштова Белінського(вишнева) І Мазепи
Любешівський район
1 КТП-265 10:00 - 17:00 ФОП Хомич (м-н «Світлофор») смт. Любешів вул. Вереснева, Шолохова (частково), Шуміка (частково), Січових Стрільців, провул. Маяковського
2 КТП-156 10:00 - 16:00 Старостинський округ, церква, пошта, АТС, с.Гірки вул. Центральна, Білоруська
Маневицький район
1. 10:00-17:00
КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).
КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської,.
КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
місто Нововолинськ
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4кВ Л-7, Л-14 від ТП-46 9:00-17:00 Кіоск «Продукти» вул.Героїв Крут м.Нововолинськ
вул.Шопена 9,2-20
вул.Мазепи
вул.Героїв Крут
вул.Ломоносова 1-11,2-10
вул.Кисиля 1-3а, 2-12
вул.Кисиля 1-3а,2-12
Ратнівський район
1. ПЛ-10 кВ Л19-04 від ЛР-260 11:00 - 15:00
Х. Ведмеже, с.Березники, Мале Оріхове
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 від КТП-15 10:00 - 12:00
частково с. Замшани
Рожищенський район
1
9:00-17:00
МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В. Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, Зарічна
Сухарєва,Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,
2
ПЛ-0,4кВ КТП-44
9:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна
3 ПЛ-10 кВ Л18-11
9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробки
ФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,
4 ПЛ-0,4кВ ЗТП-87
9:00-17:00 м.Рожище,вул.Філатова,Січових Стрільців 2-16
5 ПЛ-0,4 кВ ТП-85
9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27
вул.Селянська,
6 ПЛ-0,4кВ ТП-71
9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,
Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,
Промислова 40-76,47-95.
7 ПЛ-0,4кВ ТП-215
9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.
8 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
9 ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазин
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська
10 ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ »Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру
11 ПЛ-0,4кВ КТП-116
9:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,
вул. Зелена
12 ПЛ-0,4кВ КТП-481
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна
13 ПЛ-0,4кВ КТП-441
9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
14
КТП231
9:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)
вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2
15
КТП243
9:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71
вул.Шевченка,2-56
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-317 Л-1 09:00-13:00 ФОП Бурек О.В.- «Околиця» с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Степова
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-40 13:00-16:30 с.Оса
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-266 Л-1 10:00-13:00 с.м.т.Турійськ вул.Нова, Горького, Стрілецька
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Житані вул. Спасьонова
2 ПЛ-0.4 Л-1 КТП-320 09:00-17:00 Дитсадок, водогін с. Рогожани вул. Незалежності 39-51, 38-50; Молодіжна
3 ПЛ-0.4 Л-4 ЗТП-278 09:00-17:00 Вул. Сагайдачного СТО «Автошина», полігон ВПУ, склад ПТФ М. Володимир вул. Наталії Ужвій 34-60Б
4 ЗТП-272 09:00-13:00 с. Зимно ТзОВ «РВПГ Міт», склад СФГ «Руслан-агро», водогін с. Зимно вул. Миру
5
КТП-181 09:00-13:00 с. Зимно вул. Монастирська, Зелена
6 КТП-270 13:00-17:00 водогін вул. Прикордонників с. Зимно вул. Прикордонників, Молодіжна, Зелена, Монастирська
7 КТП-271 13:00-17:00 c. Зимно вул. Польова
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. ПЛ-10кВ Л-55-03 до ЛР-132 10:00 – 16:00 с.Кречів:
-ФОП Зінчук А.С.-магазин;
-ФАП;
с.Кречів, с.Мовники вул.Інтернаціональна, вул.Лісна, вул.Набережна,
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-95-3 10:00 – 17:00 с.Кречів вул.Наталі Любелі, вул.Шахтарська і прилеглі
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЗТП-191-3 09:30 – 16:30 СФГ ЧУГАЯ В.С. –склад;
ФГ ГУЛІТИ М.О.-зерносклад;
ФОП Ліпейко В.Р.- цех вітамінної муки
с.Поромів вул.Садова
4. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-201-3 10:00 – 16:30 котельня школи с.Колона с.Колона вул.Незалежності, вул.Шевченка і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-5, Л-6 КТП-16 09:00 - 17:00 Підприємець Сверба Юрій Анатолійович
Магазин «Добробут»
Підприємець Стромелюк Ліда Олекс
Магазин «Волошка», Підприємець Сверба Світлана Серг, Магазин «Будмаркет»
Сидорук Євгенія Кіндратівна
К-тр "Батьківщина", Підприємець Рябіїк Олена Олексіївна, Магазин «Смак»,
Підприємець Дмитрук Олекс Микол
Фотостудія-С Підприємець Голянський Ігор Іванович Магазин „Світязь”
Підприємець Сельвесюк Сергій Степанов
Магазин «Криниця»
Підприємець Михальчук Валентина Іванів
Магазинн «Світ”
Підприємець Куницький Володимир Рост
Магазин "Квіти", торговий павільйон
Магазин “Світанок”
Підприємець Бегаль Тетяна Григорівна
кіоск «Руслан»,Підприємець Ніщик Сергій Анатолійович,Ветаптека Підприємець Бурдило Ольга Олексіївна
Магазин (моб.телеф) СЕНС
Підприємець Придатко Василь Адамович
Ремонт годинн. (біля ринку)
Підприємець Лагода Лідія Григор.
фотостудія "Коніка"
Підприємець Гембік Галина Ів.
ларьок Насіння, Підприємець Мельник Валентин Ів., Кіоск на зупинці
Підприємець Віденчук Анатолій Ів.
Магазин "Ларчик" (біля ринку)
Підприємець Чирко Тамара Леонід.
Кіоск (біля ринку)
Підприємець Деркач Волод.Волод.
Кіоск (біля ринку, був кот)
Підприємець Конончук Сергій Вікторович
Магазин, Підприємець Лифенко Дмитро Петрович
Кіоск Насіння (біля ринку)
Підприємець Лисов Володимир Вікторович
Магазин "Меблі" ВІДКЛЮЧ
Підприємець Дмитрук Станіслав Олександрович
Магазин (Тищук), Захарчук ігор, аптека
Підприємець Шадура Іван Степанович
Хлібний кіоск №3, Тритяк Сергій, Магазин
Підприємець Грищук Наталія Василівна
Магазин "Школярик"
Підприємець Шкрабалюк Руслан Васил
Хлібний кіоск (базар), Підприємець Швай Олег Олександрович, Торг. павільйон ювел. вироб
Торговий кіоск "Преса", Янченко Василь Михайлович, Буд. майд аптеки
Підприємець Єндрієвич Георгій Дмитров
торговий павільйон,Підприємець Росінчук Сергій Іванович,Торговий павільйон м. К-Каширський, вул. Шевченка
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-119 09:00 - 17:00 Церква с. Качин, вул. Л. Українки, вул. Піщана
3. КТП-159 10:00 - 17:00 с. Малі Голоби, вул. Приймацька, вул. Центральна
4. ПЛ-0,4 кВ Л-3, КТП-235 09:00 - 17:00 с. Стобихівка, вул. Нова
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с. Озерце
вул. Тракторна
2 ПЛ0,4 кВ від ТП-580 8:30-17:00
с.Дерно
вул. Залізнична
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-311 8:30-17:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
4 ПЛ0,4 кВ від КТП-132 9:00-17:00
с. Суськ - медпункт
с. Суськ
вул. Киричука, буд. 1-,30
вул. Гвардійська, буд. 16,18,20,
вул. Ветеранів, буд. 1- 35
5 КТП-140 10:00-15:00
ФОП Ващук А.Ф. - магазин
м.Ківерці
вул.Чкалова,буд.2-24 ,86,
вул.Ів.Франка,буд.1-29,
вул.Залізнична, 39-78, 84,86,
вул.Київська буд.79,81,83,85,
вул.Літописна ,буд.1-21,
вул.Свердлова,буд.1-25,
вул.Залізнична,буд.39-78,
вул.Холмська ,буд.1-30,м.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Найдюк І.Ф
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
ФО Лисюк Т.Ю
Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул.Лисенка, вул.Архипенка
2. ПЛ-10кВ Л.16-05
(ТП-65; ТП-66; ТП-105; ТП-31)
9:00-17:00
ТзОВ "В.Прометей"
Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Голобське споживче товариство c.Жмудче
3. ПЛ-10кВ Л.97-02
(ТП-780(А); ТП-650(А)) 9:00-17:00 Асфальтний завод
Мале підприємство ПМК
м.Ковель, вул.Володимирська
Локачинський район
1. 9:00-15:00
смт Локачі вул.Зарічна ,вул.Володимирська
2. КТП-225 9:00-16:00 адмінбудинок с/р,ФАП,СБЕ Україна,ФОП Табачук,ФОП Шевчук,АТС
Дитячий садок с.Холопичі частково вул.Л.Українки,вул.Шокала,вул.Центральна,Кисилинська,Нова
місто Луцьк
1. 13.30-17:00
П-ць Карпенко
Свемон-Волинь
Спецкомбінат
Укр.телеком
ДСУ-868
Луцький район
1. 10:00-17:00
ФАП Верхівка, ФОП Чилій Юрій Павлович, Теремнівське СТ Луцької РСС, ТзОВ "Астра". с. Верхівка вул. Новосільська, Миру, Бардася, Підгірна.
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-331 10:00-17:00 Клуб. с. Новокотів вул. Лугова, Зелена, Звірівська, Центральна, Новоселівська.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
КЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П сОмеляне. Клуб с.Омеляне. Маг.с.Омеляне. ФОП Денисовець Олеся АндріївнаКЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П с Підманево. Школа с.Підманево сПідманево сОмеляне
2 ПЛ 04кВ КТП-118 9 00 -17 00 Магазин Школа дит садок сЗамлиння вул Дружби Шкільна Зарічна
3 ПЛ 04 кВ КТП 55 9:00-17:00 М/П с.Римачі Військова частина 9971 сРимачі
4 ЗТП- 97 9 00 -17 00 УДППЗ"УКРПОШТА"РВНОШкола №1 м.Любомль. ФОП Богуш Ольга Іванівна мЛюбомль вулПоштова Белінського(вишнева) І Мазепи
Любешівський район
1 КТП-265 10:00 - 17:00 ФОП Хомич (м-н «Світлофор») смт. Любешів вул. Вереснева, Шолохова (частково), Шуміка (частково), Січових Стрільців, провул. Маяковського
2 КТП-156 10:00 - 16:00 Старостинський округ, церква, пошта, АТС, с.Гірки вул. Центральна, Білоруська
Маневицький район
1. 10:00-17:00
КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).
КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської,.
КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
місто Нововолинськ
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4кВ Л-7, Л-14 від ТП-46 9:00-17:00 Кіоск «Продукти» вул.Героїв Крут м.Нововолинськ
вул.Шопена 9,2-20
вул.Мазепи
вул.Героїв Крут
вул.Ломоносова 1-11,2-10
вул.Кисиля 1-3а, 2-12
вул.Кисиля 1-3а,2-12
Ратнівський район
1. ПЛ-10 кВ Л19-04 від ЛР-260 11:00 - 15:00
Х. Ведмеже, с.Березники, Мале Оріхове
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 від КТП-15 10:00 - 12:00
частково с. Замшани
Рожищенський район
1
9:00-17:00
МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В. Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, Зарічна
Сухарєва,Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,
2
ПЛ-0,4кВ КТП-44
9:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна
3 ПЛ-10 кВ Л18-11
9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробки
ФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,
4 ПЛ-0,4кВ ЗТП-87
9:00-17:00 м.Рожище,вул.Філатова,Січових Стрільців 2-16
5 ПЛ-0,4 кВ ТП-85
9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27
вул.Селянська,
6 ПЛ-0,4кВ ТП-71
9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,
Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,
Промислова 40-76,47-95.
7 ПЛ-0,4кВ ТП-215
9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.
8 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
9 ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазин
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська
10 ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ »Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру
11 ПЛ-0,4кВ КТП-116
9:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,
вул. Зелена
12 ПЛ-0,4кВ КТП-481
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна
13 ПЛ-0,4кВ КТП-441
9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
14
КТП231
9:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)
вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2
15
КТП243
9:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71
вул.Шевченка,2-56
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-317 Л-1 09:00-13:00 ФОП Бурек О.В.- «Околиця» с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Степова
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-40 13:00-16:30 с.Оса
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-266 Л-1 10:00-13:00 с.м.т.Турійськ вул.Нова, Горького, Стрілецька
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи буде військова кафедра у ВНУ
Сьогодні, 19:14
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 27 січня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку – нові правила для погашення з бюджету кредитів ОСББ: що пропонують та які недоліки
Сьогодні, 18:50