У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 27 січня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 січня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с. Житані вул. Спасьонова2 ПЛ-0.4 Л-1 КТП-320 09:00-17:00 Дитсадок, водогін с. Рогожани вул. Незалежності 39-51, 38-50; Молодіжна3 ПЛ-0.4 Л-4 ЗТП-278 09:00-17:00 Вул. Сагайдачного СТО «Автошина», полігон ВПУ, склад ПТФ М. Володимир вул. Наталії Ужвій 34-60Б4 ЗТП-272 09:00-13:00 с. Зимно ТзОВ «РВПГ Міт», склад СФГ «Руслан-агро», водогін с. Зимно вул. МируКТП-181 09:00-13:00 с. Зимно вул. Монастирська, Зелена6 КТП-270 13:00-17:00 водогін вул. Прикордонників с. Зимно вул. Прикордонників, Молодіжна, Зелена, Монастирська7 КТП-271 13:00-17:00 c. Зимно вул. ПольоваВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10кВ Л-55-03 до ЛР-132 10:00 – 16:00 с.Кречів:-ФОП Зінчук А.С.-магазин;-ФАП;с.Кречів, с.Мовники вул.Інтернаціональна, вул.Лісна, вул.Набережна,2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-95-3 10:00 – 17:00 с.Кречів вул.Наталі Любелі, вул.Шахтарська і прилеглі3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЗТП-191-3 09:30 – 16:30 СФГ ЧУГАЯ В.С. –склад;ФГ ГУЛІТИ М.О.-зерносклад;ФОП Ліпейко В.Р.- цех вітамінної мукис.Поромів вул.Садова4. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-201-3 10:00 – 16:30 котельня школи с.Колона с.Колона вул.Незалежності, вул.Шевченка і прилеглі1. ПЛ-0,4 кВ Л-5, Л-6 КТП-16 09:00 - 17:00 Підприємець Сверба Юрій АнатолійовичМагазин «Добробут»Підприємець Стромелюк Ліда ОлексМагазин «Волошка», Підприємець Сверба Світлана Серг, Магазин «Будмаркет»Сидорук Євгенія КіндратівнаК-тр "Батьківщина", Підприємець Рябіїк Олена Олексіївна, Магазин «Смак»,Підприємець Дмитрук Олекс МиколФотостудія-С Підприємець Голянський Ігор Іванович Магазин „Світязь”Підприємець Сельвесюк Сергій СтепановМагазин «Криниця»Підприємець Михальчук Валентина ІванівМагазинн «Світ”Підприємець Куницький Володимир РостМагазин "Квіти", торговий павільйонМагазин “Світанок”Підприємець Бегаль Тетяна Григорівнакіоск «Руслан»,Підприємець Ніщик Сергій Анатолійович,Ветаптека Підприємець Бурдило Ольга ОлексіївнаМагазин (моб.телеф) СЕНСПідприємець Придатко Василь АдамовичРемонт годинн. (біля ринку)Підприємець Лагода Лідія Григор.фотостудія "Коніка"Підприємець Гембік Галина Ів.ларьок Насіння, Підприємець Мельник Валентин Ів., Кіоск на зупинціПідприємець Віденчук Анатолій Ів.Магазин "Ларчик" (біля ринку)Підприємець Чирко Тамара Леонід.Кіоск (біля ринку)Підприємець Деркач Волод.Волод.Кіоск (біля ринку, був кот)Підприємець Конончук Сергій ВікторовичМагазин, Підприємець Лифенко Дмитро ПетровичКіоск Насіння (біля ринку)Підприємець Лисов Володимир ВікторовичМагазин "Меблі" ВІДКЛЮЧПідприємець Дмитрук Станіслав ОлександровичМагазин (Тищук), Захарчук ігор, аптекаПідприємець Шадура Іван СтепановичХлібний кіоск №3, Тритяк Сергій, МагазинПідприємець Грищук Наталія ВасилівнаМагазин "Школярик"Підприємець Шкрабалюк Руслан ВасилХлібний кіоск (базар), Підприємець Швай Олег Олександрович, Торг. павільйон ювел. виробТорговий кіоск "Преса", Янченко Василь Михайлович, Буд. майд аптекиПідприємець Єндрієвич Георгій Дмитровторговий павільйон,Підприємець Росінчук Сергій Іванович,Торговий павільйон м. К-Каширський, вул. Шевченка2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-119 09:00 - 17:00 Церква с. Качин, вул. Л. Українки, вул. Піщана3. КТП-159 10:00 - 17:00 с. Малі Голоби, вул. Приймацька, вул. Центральна4. ПЛ-0,4 кВ Л-3, КТП-235 09:00 - 17:00 с. Стобихівка, вул. Нова1. 8:30-17:00с. Озерцевул. Тракторна2 ПЛ0,4 кВ від ТП-580 8:30-17:00с.Дерновул. Залізнична3 ПЛ0,4 кВ від КТП-311 8:30-17:00ФОП Дуб Володимир ПрокоповичФОП Ліщук Петро ДорофійовичФОП Данилевська Світлана ЮхимівнаРелігійна громада ХВЄ с.Карпилівкавул.Незалежностівул.Ветеранів,вул Л.Українки4 ПЛ0,4 кВ від КТП-132 9:00-17:00с. Суськ - медпунктс. Суськвул. Киричука, буд. 1-,30вул. Гвардійська, буд. 16,18,20,вул. Ветеранів, буд. 1- 355 КТП-140 10:00-15:00ФОП Ващук А.Ф. - магазинм.Ківерцівул.Чкалова,буд.2-24 ,86,вул.Ів.Франка,буд.1-29,вул.Залізнична, 39-78, 84,86,вул.Київська буд.79,81,83,85,вул.Літописна ,буд.1-21,вул.Свердлова,буд.1-25,вул.Залізнична,буд.39-78,вул.Холмська ,буд.1-30,м.1. 9:00-17:00ФОП Найдюк І.ФАкціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»ФО Лисюк Т.ЮУправління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул.Лисенка, вул.Архипенка2. ПЛ-10кВ Л.16-05(ТП-65; ТП-66; ТП-105; ТП-31)9:00-17:00ТзОВ "В.Прометей"Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської областіГуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиГолобське споживче товариство c.Жмудче3. ПЛ-10кВ Л.97-02(ТП-780(А); ТП-650(А)) 9:00-17:00 Асфальтний заводМале підприємство ПМКм.Ковель, вул.Володимирська1. 9:00-15:00смт Локачі вул.Зарічна ,вул.Володимирська2. КТП-225 9:00-16:00 адмінбудинок с/р,ФАП,СБЕ Україна,ФОП Табачук,ФОП Шевчук,АТСДитячий садок с.Холопичі частково вул.Л.Українки,вул.Шокала,вул.Центральна,Кисилинська,Нова1. 13.30-17:00П-ць КарпенкоСвемон-ВолиньСпецкомбінатУкр.телекомДСУ-8681. 10:00-17:00ФАП Верхівка, ФОП Чилій Юрій Павлович, Теремнівське СТ Луцької РСС, ТзОВ "Астра". с. Верхівка вул. Новосільська, Миру, Бардася, Підгірна.2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-331 10:00-17:00 Клуб. с. Новокотів вул. Лугова, Зелена, Звірівська, Центральна, Новоселівська.1. 9:00-17:00КЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П сОмеляне. Клуб с.Омеляне. Маг.с.Омеляне. ФОП Денисовець Олеся АндріївнаКЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П с Підманево. Школа с.Підманево сПідманево сОмеляне2 ПЛ 04кВ КТП-118 9 00 -17 00 Магазин Школа дит садок сЗамлиння вул Дружби Шкільна Зарічна3 ПЛ 04 кВ КТП 55 9:00-17:00 М/П с.Римачі Військова частина 9971 сРимачі4 ЗТП- 97 9 00 -17 00 УДППЗ"УКРПОШТА"РВНОШкола №1 м.Любомль. ФОП Богуш Ольга Іванівна мЛюбомль вулПоштова Белінського(вишнева) І Мазепи1 КТП-265 10:00 - 17:00 ФОП Хомич (м-н «Світлофор») смт. Любешів вул. Вереснева, Шолохова (частково), Шуміка (частково), Січових Стрільців, провул. Маяковського2 КТП-156 10:00 - 16:00 Старостинський округ, церква, пошта, АТС, с.Гірки вул. Центральна, Білоруська1. 10:00-17:00КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської,.КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).місто Нововолинськ№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0,4кВ Л-7, Л-14 від ТП-46 9:00-17:00 Кіоск «Продукти» вул.Героїв Крут м.Нововолинськвул.Шопена 9,2-20вул.Мазепивул.Героїв Крутвул.Ломоносова 1-11,2-10вул.Кисиля 1-3а, 2-12вул.Кисиля 1-3а,2-121. ПЛ-10 кВ Л19-04 від ЛР-260 11:00 - 15:00Х. Ведмеже, с.Березники, Мале Оріхове2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 від КТП-15 10:00 - 12:00частково с. Замшани9:00-17:00МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В. Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, ЗарічнаСухарєва,Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,ПЛ-0,4кВ КТП-449:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна3 ПЛ-10 кВ Л18-119:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробкиФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,4 ПЛ-0,4кВ ЗТП-879:00-17:00 м.Рожище,вул.Філатова,Січових Стрільців 2-165 ПЛ-0,4 кВ ТП-859:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27вул.Селянська,6 ПЛ-0,4кВ ТП-719:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,Промислова 40-76,47-95.7 ПЛ-0,4кВ ТП-2159:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .ФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.8 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)9 ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазинФОП Оганесян Ю.Л. магазин-барФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська10 ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ »Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру11 ПЛ-0,4кВ КТП-1169:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,вул. Зелена12 ПЛ-0,4кВ КТП-4819:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна13 ПЛ-0,4кВ КТП-4419:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,Ювілейна, Молодіжна,Квітнева, Набережна, Паркова.14КТП2319:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-215КТП2439:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71вул.Шевченка,2-56Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4кВКТП-317 Л-1 09:00-13:00 ФОП Бурек О.В.- «Околиця» с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Степова2 ПЛ-0,4кВКТП-40 13:00-16:30 с.Оса3 ПЛ-0,4кВКТП-266 Л-1 10:00-13:00 с.м.т.Турійськ вул.Нова, Горького, Стрілецька