Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищувати до кінця опалювального сезону, – Шмигаль





Про це під час виступу в залі Верховної Ради заявив прем`єр-міністр Денис Шмигаль, пише



Прем'єр переконує, що Кабміну вдалося досягнути домовленостей з владою на місцях.



"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватись до кінця опалювального сезону. Нам вдалося досягнути певного консенсусу з владою на місцях. Ми підготували меморандум, найближчим часом відбудеться його підписання", - сказав він.



Нагадаємо, ціну на газ в Україні тимчасово зменшено до 6,99 гривні за кубометр. Додатково споживачі повинні платити за розподіл газу, тариф на який не повинен перевищувати 1,79 грн за кубометр.



Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит тарифів в усіх областях. Президент також наполягає на перевірці місцевих "тарифних проєктів", таких як стягнення оплати за користування загальнодоступними частинами громадського простору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тарифи на тепло і гарячу воду в Україні не підвищуватимуться до кінця опалювального сезону.Про це під час виступу в залі Верховної Ради заявив прем`єр-міністрпише "ТСН". Прем'єр переконує, що Кабміну вдалося досягнути домовленостей з владою на місцях."Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватись до кінця опалювального сезону. Нам вдалося досягнути певного консенсусу з владою на місцях. Ми підготували меморандум, найближчим часом відбудеться його підписання", - сказав він.Нагадаємо, ціну на газ в УкраїніДодатково споживачі повинні платити за розподіл газу, тариф на який не повинен перевищувати 1,79 грн за кубометр.Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит тарифів в усіх областях. Президент також наполягає на перевірці місцевих "тарифних проєктів", таких як стягнення оплати за користування загальнодоступними частинами громадського простору.

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