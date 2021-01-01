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На трасі Ковель-Жовква через негоду обмежили рух вантажівок

На трасі Ковель-Жовква через негоду обмежили рух вантажівок
На трасі Ковель-Жовква через негоду ввели обмеження руху для великогабаритного транспорту у Львівській області.

Про це повідомляє ДСНС України.

Станом на 13:00 26 січня, за інформацією Служби автомобільних доріг, на трасі Р-15 Ковель-Жовква (дорога регіонального значення) між с. Тудорковичі – с. Хоробрів Сокальського району Львівської області, у зв’язку із сніговими переметами, спричиненими поривчастим вітром, для забезпечення роботи снігоочисної техніки ввели обмеження руху для великогабаритного транспорту. Також спостерігається уповільнений рух малогабаритного транспорту.

Залучили 7 чоловік та 5 одиниць важкої техніки Служби автомобільних доріг.

Фото - ілюстративне.

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Теги: ДСНС України, траса Ковель-Жовква, обмеження руху, вантажівки, негода
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