На трасі Ковель-Жовква через негоду обмежили рух вантажівок





Про це повідомляє ДСНС України.



Станом на 13:00 26 січня, за інформацією Служби автомобільних доріг, на трасі Р-15 Ковель-Жовква (дорога регіонального значення) між с. Тудорковичі – с. Хоробрів Сокальського району Львівської області, у зв’язку із сніговими переметами, спричиненими поривчастим вітром, для забезпечення роботи снігоочисної техніки ввели обмеження руху для великогабаритного транспорту. Також спостерігається уповільнений рух малогабаритного транспорту.



Залучили 7 чоловік та 5 одиниць важкої техніки Служби автомобільних доріг.



Фото - ілюстративне.

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