Лучанам розповіли, як на цвинтарі знайти загублену могилу близької людини
Сьогодні, 13:53
Існує спеціальна база обліку захоронень, згідно із якою мешканці обласного центру Волині можуть відшукати загублені могили рідних чи близьких. Такий же облік планують зробити найближчим часом і для цвинтарів на території приєднаних до Луцька територіальних громад.
Як скористатися такою базою даних, стало відомо сьогодні, 26 січня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, - пишуть Волинські новини.
Як пояснив директор Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування Василь Цетнар, існує спеціальна база з інформацією, де, коли і хто похований на території Луцька.
«Ця інформація знаходиться у нас в комп’ютерній базі даних. Будь-яка людина може або подзвонити і запитати, де знаходиться те чи інше поховання за прізвищем, або ж прийти особисто, і ми знаходимо потрібну могилу на прохання», – каже Василь Цетнар.
Однак, з його слів, цієї бази даних у вільному доступі в мережі інтернет немає, оскільки інформацію про місце поховання конкретної людини вважають конфіденційною.
«Виставляти цю інформацію в інтернет ми не можемо, бо це – конфіденційна інформація. Є спеціальна людина, яка займається веденням і оновленням бази даних, і ми надаємо всю необхідну інформацію за вимогою», – каже посадовець.
Так, зателефонувати до комунального підприємства для встановлення необхідної інформації можна за номерами телефонів: +8 (0332) 25 50 35, (0332) 25 50 46.
Окрім того, Василь Цетнар зазначив, що, станом на сьогодні, облік поховань потребує оновлення у зв’язку з приєднанням до Луцька територіальних громад, а отже і нових кладовищ.
Зокрема, 32 кладовища, що знаходяться на території приєднаних до Луцька тергромадах, утримуватиме та обслуговуватиме комунальне підприємство з обласного центру. Окрім них, у підпорядкуванні комунального підприємства, як і раніше, знаходяться п’ять луцьких кладовищ.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як скористатися такою базою даних, стало відомо сьогодні, 26 січня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, - пишуть Волинські новини.
Як пояснив директор Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування Василь Цетнар, існує спеціальна база з інформацією, де, коли і хто похований на території Луцька.
«Ця інформація знаходиться у нас в комп’ютерній базі даних. Будь-яка людина може або подзвонити і запитати, де знаходиться те чи інше поховання за прізвищем, або ж прийти особисто, і ми знаходимо потрібну могилу на прохання», – каже Василь Цетнар.
Однак, з його слів, цієї бази даних у вільному доступі в мережі інтернет немає, оскільки інформацію про місце поховання конкретної людини вважають конфіденційною.
«Виставляти цю інформацію в інтернет ми не можемо, бо це – конфіденційна інформація. Є спеціальна людина, яка займається веденням і оновленням бази даних, і ми надаємо всю необхідну інформацію за вимогою», – каже посадовець.
Так, зателефонувати до комунального підприємства для встановлення необхідної інформації можна за номерами телефонів: +8 (0332) 25 50 35, (0332) 25 50 46.
Окрім того, Василь Цетнар зазначив, що, станом на сьогодні, облік поховань потребує оновлення у зв’язку з приєднанням до Луцька територіальних громад, а отже і нових кладовищ.
Зокрема, 32 кладовища, що знаходяться на території приєднаних до Луцька тергромадах, утримуватиме та обслуговуватиме комунальне підприємство з обласного центру. Окрім них, у підпорядкуванні комунального підприємства, як і раніше, знаходяться п’ять луцьких кладовищ.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині посадовці держпідприємства у змові з «бізнесменами» заволоділи майже 4 мільйонами «бюджетних» грошей
Сьогодні, 14:11
Лучанам розповіли, як на цвинтарі знайти загублену могилу близької людини
Сьогодні, 13:53
На трасі Ковель-Жовква через негоду обмежили рух вантажівок
Сьогодні, 13:25
Елітне авто, що належало ВНУ імені Лесі Українки та яким користувався колишній ректор, продали
Сьогодні, 12:49