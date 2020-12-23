Лучанам розповіли, як на цвинтарі знайти загублену могилу близької людини





Як скористатися такою базою даних, стало відомо сьогодні, 26 січня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, - пишуть



Як пояснив директор Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування Василь Цетнар, існує спеціальна база з інформацією, де, коли і хто похований на території Луцька.



«Ця інформація знаходиться у нас в комп’ютерній базі даних. Будь-яка людина може або подзвонити і запитати, де знаходиться те чи інше поховання за прізвищем, або ж прийти особисто, і ми знаходимо потрібну могилу на прохання», – каже Василь Цетнар.



Однак, з його слів, цієї бази даних у вільному доступі в мережі інтернет немає, оскільки інформацію про місце поховання конкретної людини вважають конфіденційною.



«Виставляти цю інформацію в інтернет ми не можемо, бо це – конфіденційна інформація. Є спеціальна людина, яка займається веденням і оновленням бази даних, і ми надаємо всю необхідну інформацію за вимогою», – каже посадовець.



Так, зателефонувати до комунального підприємства для встановлення необхідної інформації можна за номерами телефонів: +8 (0332) 25 50 35, (0332) 25 50 46.



Окрім того, Василь Цетнар зазначив, що, станом на сьогодні, облік поховань потребує оновлення у зв’язку з приєднанням до Луцька територіальних громад, а отже і нових кладовищ.



Зокрема, 32 кладовища, що знаходяться на території приєднаних до Луцька тергромадах, утримуватиме та обслуговуватиме комунальне підприємство з обласного центру. Окрім них, у підпорядкуванні комунального підприємства, як і раніше, знаходяться п’ять луцьких кладовищ.



Головне фото – ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Існує спеціальна база обліку захоронень, згідно із якою мешканці обласного центру Волині можуть відшукати загублені могили рідних чи близьких. Такий же облік планують зробити найближчим часом і для цвинтарів на території приєднаних до Луцька територіальних громад.Як скористатися такою базою даних, стало відомо сьогодні, 26 січня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, - пишуть Волинські новини. Як пояснив директор Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування, існує спеціальна база з інформацією, де, коли і хто похований на території Луцька.«Ця інформація знаходиться у нас в комп’ютерній базі даних. Будь-яка людина може або подзвонити і запитати, де знаходиться те чи інше поховання за прізвищем, або ж прийти особисто, і ми знаходимо потрібну могилу на прохання», – каже Василь Цетнар.Однак, з його слів, цієї бази даних у вільному доступі в мережі інтернет немає, оскільки інформацію про місце поховання конкретної людини вважають конфіденційною.«Виставляти цю інформацію в інтернет ми не можемо, бо це – конфіденційна інформація. Є спеціальна людина, яка займається веденням і оновленням бази даних, і ми надаємо всю необхідну інформацію за вимогою», – каже посадовець.Так, зателефонувати до комунального підприємства для встановлення необхідної інформації можна за номерами телефонів: +8 (0332) 25 50 35, (0332) 25 50 46.Окрім того, Василь Цетнар зазначив, що, станом на сьогодні, облік поховань потребує оновлення у зв’язку з приєднанням до Луцька територіальних громад, а отже і нових кладовищ.Зокрема, 32 кладовища, що знаходяться на території приєднаних до Луцька тергромадах, утримуватиме та обслуговуватиме комунальне підприємство з обласного центру. Окрім них, у підпорядкуванні комунального підприємства, як і раніше, знаходяться п’ять луцьких кладовищ.Головне фото – ілюстративне

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію