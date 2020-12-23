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Лучанам розповіли, як на цвинтарі знайти загублену могилу близької людини

Лучанам розповіли, як на цвинтарі знайти загублену могилу близької людини
Існує спеціальна база обліку захоронень, згідно із якою мешканці обласного центру Волині можуть відшукати загублені могили рідних чи близьких. Такий же облік планують зробити найближчим часом і для цвинтарів на території приєднаних до Луцька територіальних громад.

Як скористатися такою базою даних, стало відомо сьогодні, 26 січня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, - пишуть Волинські новини.

Як пояснив директор Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування Василь Цетнар, існує спеціальна база з інформацією, де, коли і хто похований на території Луцька.

«Ця інформація знаходиться у нас в комп’ютерній базі даних. Будь-яка людина може або подзвонити і запитати, де знаходиться те чи інше поховання за прізвищем, або ж прийти особисто, і ми знаходимо потрібну могилу на прохання», – каже Василь Цетнар.

Однак, з його слів, цієї бази даних у вільному доступі в мережі інтернет немає, оскільки інформацію про місце поховання конкретної людини вважають конфіденційною.

«Виставляти цю інформацію в інтернет ми не можемо, бо це – конфіденційна інформація. Є спеціальна людина, яка займається веденням і оновленням бази даних, і ми надаємо всю необхідну інформацію за вимогою», – каже посадовець.

Так, зателефонувати до комунального підприємства для встановлення необхідної інформації можна за номерами телефонів: +8 (0332) 25 50 35, (0332) 25 50 46.

Окрім того, Василь Цетнар зазначив, що, станом на сьогодні, облік поховань потребує оновлення у зв’язку з приєднанням до Луцька територіальних громад, а отже і нових кладовищ.

Зокрема, 32 кладовища, що знаходяться на території приєднаних до Луцька тергромадах, утримуватиме та обслуговуватиме комунальне підприємство з обласного центру. Окрім них, у підпорядкуванні комунального підприємства, як і раніше, знаходяться п’ять луцьких кладовищ.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: Луцьк, цвинтар, могила, пошук, база
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