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На території волинського заказника рибпатруль спіймав браконьєрів. ФОТО

На території волинського заказника рибпатруль спіймав браконьєрів. ФОТО
У період з 18 до 25 січня державні інспектори Волинського рибпатруля зафіксували 53 порушення.

Про це повдіомляє пресслужба Волинського рибоохороного патруля.

Так, склали 45 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), 4 – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення) та один – за ст. 188-5 КУпАП. Оформили 3 акти виявлення та вилучення безхазяйного майна.

«За даний період на порушників накладено 2 754 грн штрафів. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 10 кг водних біоресурсів. Також вилучено 20 од. заборонених знарядь лову, та ще п’ять од. – за актами виявлення та вилучення безгосподарського майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Для прикладу, 21 січня на оз. Оріхівське Самарівської ТГ Ковельського району (гідрологічний заказник «озеро Оріхівське») викрили трьох громадян. Місцеві жителі ловили рибу трьома знаряддями лову, виготовленими із сіткоснастевих матеріалів. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони, порушники не встигли завдати шкоди рибному господарству.

На осіб оформили адмінпротоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.

Також протягом тижня державні інспектори Волинського рибпатруля спільно з працівниками ДСНС у Волинській області провели інформаційні рейди на водоймах Луцького, Камінь-Каширського та Володимир-Волинського районів з метою ознайомлення рибалок з правилами любительського рибальства у зимовий період та правилами поводження на льоду.

Рибалкам нагадали, що любительський лов риби взимку дозволяється на ділянках поза межами зимувальних ям зимовими вудками з блешнею вертикального блесніння з гачком не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями.

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Теги: рибпатруль, браконьєри, рейди, Волинь
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