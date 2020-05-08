Затримали аноніма, який масово «мінував» школи, вокзали, університети в Україні та за кордоном. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
Служба безпеки України затримала у Запоріжжі аноніма за систематичні повідомлення про начебто мінування державних установ та об’єктів критичної інфраструктури в Україні та за кордоном.
Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.
За даними досудового слідства, мешканець обласного центру створив у одній із заборонених в Україні соціальних мереж групу, в якій за гроші приймав «замовлення» на псевдомінування різних об’єктів.
Зловмисник регулярно надсилав на електронні поштові скриньки СБУ та Нацполіції листи із погрозами про нібито закладання вибухівки в загальноосвітніх школах, вищих навчальних закладах, атомних станціях, вокзалах та в місцях масового перебування людей.
Перевіряється інформація, що «анонімний терорист» встиг надіслати понад 200 повідомлень про мінування.
Правоохоронці затримали зловмисника у Запоріжжі за місцем проживання.
Під час обшуків у фігуранта справи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
Заходи із викриття незаконної діяльності проводились спільно з кіберполіцією, ГУ Нацполіції в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.
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Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.
За даними досудового слідства, мешканець обласного центру створив у одній із заборонених в Україні соціальних мереж групу, в якій за гроші приймав «замовлення» на псевдомінування різних об’єктів.
Зловмисник регулярно надсилав на електронні поштові скриньки СБУ та Нацполіції листи із погрозами про нібито закладання вибухівки в загальноосвітніх школах, вищих навчальних закладах, атомних станціях, вокзалах та в місцях масового перебування людей.
Перевіряється інформація, що «анонімний терорист» встиг надіслати понад 200 повідомлень про мінування.
Правоохоронці затримали зловмисника у Запоріжжі за місцем проживання.
Під час обшуків у фігуранта справи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
Заходи із викриття незаконної діяльності проводились спільно з кіберполіцією, ГУ Нацполіції в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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