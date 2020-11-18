Лікар Комаровський назвав найнебезпечніші наслідки коронавірусу

Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський назвав найнебезпечніші наслідки, до яких може призвести коронавірус.Про це він розповів у відеоблозі, опублікованому на YouTube, - пише УНІАН.За словами фахівця, для таких станів в медицині використовується термін "постковід": ним описують симптоми у перехворілої COVID-19 людини, навіть коли етап активної боротьби імунної системи з вірусом завершився.За словами Комаровського, багато хто після перенесеного коронавірусу відчуває постійну втому."Виявилося, що за час, поки вірус розмножувався в організмі, відбулися дуже серйозні зміни не стільки навіть з боку легенів, скільки з боку практично всіх інших внутрішніх органів», — пояснив доктор.Він зазначив, що вірус вражає судини, нервову тканину і клітини головного мозку, призводить до мікрокрововиливів і появи ділянок з порушеним кровопостачанням.Комаровський розділив симптоми "постковіду" на три групи:- Перші – це симптоми з боку органів дихання, вони проявляються у вигляді кашлю, задишки і відчутті нестачі повітря, коли всі показники в нормі.- У другу групу він відніс відчуття слабкості - симптом, на який скаржаться майже всі перехворілі. Лікар уточнив, що це не просто втома, а стан «страшної загальної слабкості», коли ні на що немає сил."Третя група симптомів - це симптоми, що ілюструють ураження нервової системи», - зазначив Комаровський.До неї він відніс психічні розлади, порушення сну, неможливість вибудувати якісь примітивні логічні ланцюжки, дуже серйозні порушення пам'яті і неможливість здійснити, здавалося б, абсолютно банальні речі."Помилково розглядати коронавірус виключно як інфекцію, яка вражає систему дихання. Ні. Це вірус, який вражає насамперед судини і нервову систему», — зазначив лікар.Він підкреслив, що відновлення після COVID-19 може займати місяці, і закликав близьких тих, хто зіткнувся з коронавірусом, допомагати їм справлятися з наслідками.