Лікар Комаровський назвав найнебезпечніші наслідки коронавірусу
Сьогодні, 20:12
Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський назвав найнебезпечніші наслідки, до яких може призвести коронавірус.
Про це він розповів у відеоблозі, опублікованому на YouTube, - пише УНІАН.
За словами фахівця, для таких станів в медицині використовується термін "постковід": ним описують симптоми у перехворілої COVID-19 людини, навіть коли етап активної боротьби імунної системи з вірусом завершився.
За словами Комаровського, багато хто після перенесеного коронавірусу відчуває постійну втому.
"Виявилося, що за час, поки вірус розмножувався в організмі, відбулися дуже серйозні зміни не стільки навіть з боку легенів, скільки з боку практично всіх інших внутрішніх органів», — пояснив доктор.
Він зазначив, що вірус вражає судини, нервову тканину і клітини головного мозку, призводить до мікрокрововиливів і появи ділянок з порушеним кровопостачанням.
Комаровський розділив симптоми "постковіду" на три групи:
- Перші – це симптоми з боку органів дихання, вони проявляються у вигляді кашлю, задишки і відчутті нестачі повітря, коли всі показники в нормі.
- У другу групу він відніс відчуття слабкості - симптом, на який скаржаться майже всі перехворілі. Лікар уточнив, що це не просто втома, а стан «страшної загальної слабкості», коли ні на що немає сил.
"Третя група симптомів - це симптоми, що ілюструють ураження нервової системи», - зазначив Комаровський.
До неї він відніс психічні розлади, порушення сну, неможливість вибудувати якісь примітивні логічні ланцюжки, дуже серйозні порушення пам'яті і неможливість здійснити, здавалося б, абсолютно банальні речі.
"Помилково розглядати коронавірус виключно як інфекцію, яка вражає систему дихання. Ні. Це вірус, який вражає насамперед судини і нервову систему», — зазначив лікар.
Він підкреслив, що відновлення після COVID-19 може займати місяці, і закликав близьких тих, хто зіткнувся з коронавірусом, допомагати їм справлятися з наслідками.
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Про це він розповів у відеоблозі, опублікованому на YouTube, - пише УНІАН.
За словами фахівця, для таких станів в медицині використовується термін "постковід": ним описують симптоми у перехворілої COVID-19 людини, навіть коли етап активної боротьби імунної системи з вірусом завершився.
За словами Комаровського, багато хто після перенесеного коронавірусу відчуває постійну втому.
"Виявилося, що за час, поки вірус розмножувався в організмі, відбулися дуже серйозні зміни не стільки навіть з боку легенів, скільки з боку практично всіх інших внутрішніх органів», — пояснив доктор.
Він зазначив, що вірус вражає судини, нервову тканину і клітини головного мозку, призводить до мікрокрововиливів і появи ділянок з порушеним кровопостачанням.
Комаровський розділив симптоми "постковіду" на три групи:
- Перші – це симптоми з боку органів дихання, вони проявляються у вигляді кашлю, задишки і відчутті нестачі повітря, коли всі показники в нормі.
- У другу групу він відніс відчуття слабкості - симптом, на який скаржаться майже всі перехворілі. Лікар уточнив, що це не просто втома, а стан «страшної загальної слабкості», коли ні на що немає сил.
"Третя група симптомів - це симптоми, що ілюструють ураження нервової системи», - зазначив Комаровський.
До неї він відніс психічні розлади, порушення сну, неможливість вибудувати якісь примітивні логічні ланцюжки, дуже серйозні порушення пам'яті і неможливість здійснити, здавалося б, абсолютно банальні речі.
"Помилково розглядати коронавірус виключно як інфекцію, яка вражає систему дихання. Ні. Це вірус, який вражає насамперед судини і нервову систему», — зазначив лікар.
Він підкреслив, що відновлення після COVID-19 може займати місяці, і закликав близьких тих, хто зіткнувся з коронавірусом, допомагати їм справлятися з наслідками.
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