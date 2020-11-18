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Лікар Комаровський назвав найнебезпечніші наслідки коронавірусу

Лікар Комаровський назвав найнебезпечніші наслідки коронавірусу
Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський назвав найнебезпечніші наслідки, до яких може призвести коронавірус.

Про це він розповів у відеоблозі, опублікованому на YouTube, - пише УНІАН.

За словами фахівця, для таких станів в медицині використовується термін "постковід": ним описують симптоми у перехворілої COVID-19 людини, навіть коли етап активної боротьби імунної системи з вірусом завершився.

За словами Комаровського, багато хто після перенесеного коронавірусу відчуває постійну втому.

"Виявилося, що за час, поки вірус розмножувався в організмі, відбулися дуже серйозні зміни не стільки навіть з боку легенів, скільки з боку практично всіх інших внутрішніх органів», — пояснив доктор.

Він зазначив, що вірус вражає судини, нервову тканину і клітини головного мозку, призводить до мікрокрововиливів і появи ділянок з порушеним кровопостачанням.

Комаровський розділив симптоми "постковіду" на три групи:

- Перші – це симптоми з боку органів дихання, вони проявляються у вигляді кашлю, задишки і відчутті нестачі повітря, коли всі показники в нормі.

- У другу групу він відніс відчуття слабкості - симптом, на який скаржаться майже всі перехворілі. Лікар уточнив, що це не просто втома, а стан «страшної загальної слабкості», коли ні на що немає сил.

"Третя група симптомів - це симптоми, що ілюструють ураження нервової системи», - зазначив Комаровський.

До неї він відніс психічні розлади, порушення сну, неможливість вибудувати якісь примітивні логічні ланцюжки, дуже серйозні порушення пам'яті і неможливість здійснити, здавалося б, абсолютно банальні речі.

"Помилково розглядати коронавірус виключно як інфекцію, яка вражає систему дихання. Ні. Це вірус, який вражає насамперед судини і нервову систему», — зазначив лікар.

Він підкреслив, що відновлення після COVID-19 може займати місяці, і закликав близьких тих, хто зіткнувся з коронавірусом, допомагати їм справлятися з наслідками.




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Теги: Комаровський, коронавірус, пояснення, небезпека
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