Зміна назви, 14 томів творів Лесі Українки та медичний факультет: ректор ВНУ Анатолій Цьось – про досягнення за рік роботи
Сьогодні, 14:52
За рік одному з найбільших вишів області повернули колишню назву, вивели на новий рівень промоцію, підготували повне зібрання творів Лесі Українки, відкрили медичний факультет.
Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректора Анатолія Цьося за підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.
За словами Анатолія Цьося, 2020 рік, попри пандемію коронавірусу, був вдалим для університету. Перше досягнення вузу – нова назва Лесиного вишу. Нагадаємо, Східноєвропейський національний університет перейменували на Волинський національний університет імені Лесі Українки.
«Зміна назви – це не просто зміна набору літер, це зміна світоглядної політики університету, де з одного боку – велика освітня традиція Волині, з іншого – сучасний технологічний університет із найкращими методиками розвитку», - наголосив Цьось.
Друге досягнення, зі слів ректора Лесиного вишу, – розвиток промоції університету та інформаційної політики.
«На жаль, до цього часу, інформаційної політики не було. Тепер ми активні у різноманітних ЗМІ, виконали промоційну задачу – університет добре відомий, університет бачать», - сказав він.
Третє – наукові проєкти. Зі слів Анатолія Цьося, університет має 2,5 млн на держбюджетні теми. Ще майже 3 мільйони працівники заробили за допомогою наукових досліджень.
«Це вперше така велика кількість грошей зароблена за наукову діяльність», - відзначив очільник вишу. Серед інших закладів вищої освіти ВНУ займає 23 позицію за кількістю публікацій у наукометричних базах.
Предмет гордості ВНУ – підготовка повного зібрання творів Лесі Українки. Головним модератором цього проєкту став проректор з навчальної роботи та рекрутації Юрій Громик. 14 томів творів письменниці підготували менше ніж за рік.
«Наші працівники сформували 14 редакційних груп, які одночасно готували 14 томів», - із гордістю сказав ректор Лесиного вишу. 25 лютого запланували провести офіційну презентацію зібрання творів у Києві, 1 березня – у Луцьку.
Дбають у Волинському університеті імені Лесі Українки й про міжнародну діяльність. Серед важливих аспектів – продовження програми «подвійного диплому». Навіть не зважаючи на пандемію, на сьогодні більше 150 осіб навчаються як у СНУ, так і в одному з вишів світу. Розвиває університет і проєктну діяльність, співпрацюючи з Євросоюзом, Британською Радою тощо.
Дуальна освіта – також одне з досягнень ВНУ, наголосив Анатолій Цьось. Уже підписали понад 170 тристоронніх угод щодо реалізації елементів дуальної освіти між університетом, установою та студентами. Студенти можуть і навчатися, і паралельно працювати у «Волиньгазі», «Несвічі», туристичних установах, школах тощо. Наступний крок – створення спільних лабораторій.
Торік відкрили в університеті омріяний медичний факультет. Для його функціонування закупили чимало обладнання та матеріальних цінностей – на майже 3 мільйони гривень. Найближчим часом запланували витратити на ремонт 9 мільйонів та майже 2 мільйони – на обладнання.
«Ми багато вкладаємо в розвиток медичної спеціальності, бо це один із пріоритетів нашого університету та дуже важлива соціальна діяльність», - підкреслив Анатолій Цьось.
Окрім того, за темпами розвитку ВНУ імені Лесі Українки – найкращий університет в Україні, адже виш значно покращив свої позиції у рейтингах, порівняно із 2019 роком.
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Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректора Анатолія Цьося за підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.
За словами Анатолія Цьося, 2020 рік, попри пандемію коронавірусу, був вдалим для університету. Перше досягнення вузу – нова назва Лесиного вишу. Нагадаємо, Східноєвропейський національний університет перейменували на Волинський національний університет імені Лесі Українки.
«Зміна назви – це не просто зміна набору літер, це зміна світоглядної політики університету, де з одного боку – велика освітня традиція Волині, з іншого – сучасний технологічний університет із найкращими методиками розвитку», - наголосив Цьось.
Друге досягнення, зі слів ректора Лесиного вишу, – розвиток промоції університету та інформаційної політики.
«На жаль, до цього часу, інформаційної політики не було. Тепер ми активні у різноманітних ЗМІ, виконали промоційну задачу – університет добре відомий, університет бачать», - сказав він.
Третє – наукові проєкти. Зі слів Анатолія Цьося, університет має 2,5 млн на держбюджетні теми. Ще майже 3 мільйони працівники заробили за допомогою наукових досліджень.
«Це вперше така велика кількість грошей зароблена за наукову діяльність», - відзначив очільник вишу. Серед інших закладів вищої освіти ВНУ займає 23 позицію за кількістю публікацій у наукометричних базах.
Предмет гордості ВНУ – підготовка повного зібрання творів Лесі Українки. Головним модератором цього проєкту став проректор з навчальної роботи та рекрутації Юрій Громик. 14 томів творів письменниці підготували менше ніж за рік.
«Наші працівники сформували 14 редакційних груп, які одночасно готували 14 томів», - із гордістю сказав ректор Лесиного вишу. 25 лютого запланували провести офіційну презентацію зібрання творів у Києві, 1 березня – у Луцьку.
Дбають у Волинському університеті імені Лесі Українки й про міжнародну діяльність. Серед важливих аспектів – продовження програми «подвійного диплому». Навіть не зважаючи на пандемію, на сьогодні більше 150 осіб навчаються як у СНУ, так і в одному з вишів світу. Розвиває університет і проєктну діяльність, співпрацюючи з Євросоюзом, Британською Радою тощо.
Дуальна освіта – також одне з досягнень ВНУ, наголосив Анатолій Цьось. Уже підписали понад 170 тристоронніх угод щодо реалізації елементів дуальної освіти між університетом, установою та студентами. Студенти можуть і навчатися, і паралельно працювати у «Волиньгазі», «Несвічі», туристичних установах, школах тощо. Наступний крок – створення спільних лабораторій.
Торік відкрили в університеті омріяний медичний факультет. Для його функціонування закупили чимало обладнання та матеріальних цінностей – на майже 3 мільйони гривень. Найближчим часом запланували витратити на ремонт 9 мільйонів та майже 2 мільйони – на обладнання.
«Ми багато вкладаємо в розвиток медичної спеціальності, бо це один із пріоритетів нашого університету та дуже важлива соціальна діяльність», - підкреслив Анатолій Цьось.
Окрім того, за темпами розвитку ВНУ імені Лесі Українки – найкращий університет в Україні, адже виш значно покращив свої позиції у рейтингах, порівняно із 2019 роком.
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Коментарі 1
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