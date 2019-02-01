Зміна назви, 14 томів творів Лесі Українки та медичний факультет: ректор ВНУ Анатолій Цьось – про досягнення за рік роботи

За рік одному з найбільших вишів області повернули колишню назву, вивели на новий рівень промоцію, підготували повне зібрання творів Лесі Українки, відкрили медичний факультет.Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректораза підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.За словами Анатолія Цьося, 2020 рік, попри пандемію коронавірусу, був вдалим для університету. Перше досягнення вузу – нова назва Лесиного вишу. Нагадаємо, Східноєвропейський національний університет перейменували на Волинський національний університет імені Лесі Українки.«Зміна назви – це не просто зміна набору літер, це зміна світоглядної політики університету, де з одного боку – велика освітня традиція Волині, з іншого – сучасний технологічний університет із найкращими методиками розвитку», - наголосив Цьось.Друге досягнення, зі слів ректора Лесиного вишу, – розвиток промоції університету та інформаційної політики.«На жаль, до цього часу, інформаційної політики не було. Тепер ми активні у різноманітних ЗМІ, виконали промоційну задачу – університет добре відомий, університет бачать», - сказав він.Третє – наукові проєкти. Зі слів Анатолія Цьося, університет має 2,5 млн на держбюджетні теми. Ще майже 3 мільйони працівники заробили за допомогою наукових досліджень.«Це вперше така велика кількість грошей зароблена за наукову діяльність», - відзначив очільник вишу. Серед інших закладів вищої освіти ВНУ займає 23 позицію за кількістю публікацій у наукометричних базах.Предмет гордості ВНУ – підготовка повного зібрання творів Лесі Українки. Головним модератором цього проєкту став проректор з навчальної роботи та рекрутації. 14 томів творів письменниці підготували менше ніж за рік.«Наші працівники сформували 14 редакційних груп, які одночасно готували 14 томів», - із гордістю сказав ректор Лесиного вишу. 25 лютого запланували провести офіційну презентацію зібрання творів у Києві, 1 березня – у Луцьку.Дбають у Волинському університеті імені Лесі Українки й про міжнародну діяльність. Серед важливих аспектів – продовження програми «подвійного диплому». Навіть не зважаючи на пандемію, на сьогодні більше 150 осіб навчаються як у СНУ, так і в одному з вишів світу. Розвиває університет і проєктну діяльність, співпрацюючи з Євросоюзом, Британською Радою тощо.Дуальна освіта – також одне з досягнень ВНУ, наголосив Анатолій Цьось. Уже підписали понад 170 тристоронніх угод щодо реалізації елементів дуальної освіти між університетом, установою та студентами. Студенти можуть і навчатися, і паралельно працювати у «Волиньгазі», «Несвічі», туристичних установах, школах тощо. Наступний крок – створення спільних лабораторій.Торік відкрили в університеті омріяний медичний факультет. Для його функціонування закупили чимало обладнання та матеріальних цінностей – на майже 3 мільйони гривень. Найближчим часом запланували витратити на ремонт 9 мільйонів та майже 2 мільйони – на обладнання.«Ми багато вкладаємо в розвиток медичної спеціальності, бо це один із пріоритетів нашого університету та дуже важлива соціальна діяльність», - підкреслив Анатолій Цьось.Окрім того, за темпами розвитку ВНУ імені Лесі Українки – найкращий університет в Україні, адже виш значно покращив свої позиції у рейтингах, порівняно із 2019 роком.