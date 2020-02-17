Приймати відпочивальників на базі ВНУ на Світязі хочуть цілорічно

Відпочинок на базі практик табору «Гарт» Волинського національного університету імені Лесі Українки, що розташований на Світязі, хочуть зробити цілорічним.Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректораза підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.За словами ректора ВНУ імені Лесі Українки Анатолія Цьося, попри весь об’єм робіт, зокрема ремонт авдиторій, кімнат у гуртожитку тощо, не забувають у виші й про покращення умов на базі «Гарт».«Нині головне завдання – підтримувати і ремонтувати те, що є. Окрім того, необхідно зробити опалення, щоб ми могли приймати там відпочивальників в осінній, зимовий і весняний період», - наголосив він. Ректор Лесиного вишу додав, наприклад, у будівлі на базі, що має назву «Нора борсука», уже облаштували «теплу підлогу» задля комфорту людей, які відпочиватимуть в «Гарті».