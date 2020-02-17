Приймати відпочивальників на базі ВНУ на Світязі хочуть цілорічно
Сьогодні, 18:12
Відпочинок на базі практик табору «Гарт» Волинського національного університету імені Лесі Українки, що розташований на Світязі, хочуть зробити цілорічним.
Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректора Анатолія Цьося за підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.
За словами ректора ВНУ імені Лесі Українки Анатолія Цьося, попри весь об’єм робіт, зокрема ремонт авдиторій, кімнат у гуртожитку тощо, не забувають у виші й про покращення умов на базі «Гарт».
«Нині головне завдання – підтримувати і ремонтувати те, що є. Окрім того, необхідно зробити опалення, щоб ми могли приймати там відпочивальників в осінній, зимовий і весняний період», - наголосив він. Ректор Лесиного вишу додав, наприклад, у будівлі на базі, що має назву «Нора борсука», уже облаштували «теплу підлогу» задля комфорту людей, які відпочиватимуть в «Гарті».
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Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректора Анатолія Цьося за підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.
За словами ректора ВНУ імені Лесі Українки Анатолія Цьося, попри весь об’єм робіт, зокрема ремонт авдиторій, кімнат у гуртожитку тощо, не забувають у виші й про покращення умов на базі «Гарт».
«Нині головне завдання – підтримувати і ремонтувати те, що є. Окрім того, необхідно зробити опалення, щоб ми могли приймати там відпочивальників в осінній, зимовий і весняний період», - наголосив він. Ректор Лесиного вишу додав, наприклад, у будівлі на базі, що має назву «Нора борсука», уже облаштували «теплу підлогу» задля комфорту людей, які відпочиватимуть в «Гарті».
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