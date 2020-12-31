У Лесиному виші преміювали три сотні найкращих працівників

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки преміювали три сотні найкращих працівників.Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректораза підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.«Коли ми спочатку говорили, що хочемо створити в університеті, то першочергово йшлося про забезпечення високої якості освіти. Для цього необхідно створити всі необхідні умови. Як змотивувати викладача? З одного боку ми розробили жорсткі типові контракти і рейтинг, з іншого –передбачили преміювання у кінці року працівників залежно від суми набраних балів», - розповів Анатолій Цьось.Так, наприкінці 2020 року премії отримав 301 викладач Лесиного вишу. Найбільша сума заохочення склала 8680 гривень, найменша – 1200 гривень.