вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Лесиному виші преміювали три сотні найкращих працівників

У Лесиному виші преміювали три сотні найкращих працівників
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки преміювали три сотні найкращих працівників.

Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректора Анатолія Цьося за підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.

«Коли ми спочатку говорили, що хочемо створити в університеті, то першочергово йшлося про забезпечення високої якості освіти. Для цього необхідно створити всі необхідні умови. Як змотивувати викладача? З одного боку ми розробили жорсткі типові контракти і рейтинг, з іншого –передбачили преміювання у кінці року працівників залежно від суми набраних балів», - розповів Анатолій Цьось.

Так, наприкінці 2020 року премії отримав 301 викладач Лесиного вишу. Найбільша сума заохочення склала 8680 гривень, найменша – 1200 гривень.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Зміна назви, 14 томів творів Лесі Українки та медичний факультет: ректор ВНУ Анатолій Цьось – про досягнення за рік роботи

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВНУ імені Лесі Українки, премії, Анатолій Цьось
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький виш залучить інвесторів для будівництва студентського містечка
Сьогодні, 15:40
На Волині чоловік викрав у родича із сейфа чималу суму грошей
Сьогодні, 15:27
У Лесиному виші преміювали три сотні найкращих працівників
Сьогодні, 15:09
Зміна назви, 14 томів творів Лесі Українки та медичний факультет: ректор ВНУ Анатолій Цьось – про досягнення за рік роботи
Сьогодні, 14:52
Затримали аноніма, який масово «мінував» школи, вокзали, університети в Україні та за кордоном. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
Схожі новини
Елітне авто, що належало ВНУ імені Лесі Українки та яким користувався колишній ректор, продали Елітне авто, що належало ВНУ імені Лесі Українки та яким користувався колишній ректор, продали
Сьогодні, 12:49
Керівники закладів освіти у Жидичині отримають 100% премії Керівники закладів освіти у Жидичині отримають 100% премії
31 грудень, 2020, 18:05
У Княгининівській громаді дадуть премії прибиральникам та сторожам У Княгининівській громаді дадуть премії прибиральникам та сторожам
29 грудень, 2020, 15:14
Викладачі луцького університету отримали відзнаки прем’єр-міністра та Кабміну Викладачі луцького університету отримали відзнаки прем’єр-міністра та Кабміну
28 грудень, 2020, 18:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький виш залучить інвесторів для будівництва студентського містечка
Сьогодні, 15:40
 0
На Волині чоловік викрав у родича із сейфа чималу суму грошей
Сьогодні, 15:27
 0
У Лесиному виші преміювали три сотні найкращих працівників
Сьогодні, 15:09
 0
Зміна назви, 14 томів творів Лесі Українки та медичний факультет: ректор ВНУ Анатолій Цьось – про досягнення за рік роботи
Сьогодні, 14:52
 0
Затримали аноніма, який масово «мінував» школи, вокзали, університети в Україні та за кордоном. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
 0
Медіа
відео
1/8