У Лесиному виші преміювали три сотні найкращих працівників
Сьогодні, 15:09
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки преміювали три сотні найкращих працівників.
Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректора Анатолія Цьося за підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.
«Коли ми спочатку говорили, що хочемо створити в університеті, то першочергово йшлося про забезпечення високої якості освіти. Для цього необхідно створити всі необхідні умови. Як змотивувати викладача? З одного боку ми розробили жорсткі типові контракти і рейтинг, з іншого –передбачили преміювання у кінці року працівників залежно від суми набраних балів», - розповів Анатолій Цьось.
Так, наприкінці 2020 року премії отримав 301 викладач Лесиного вишу. Найбільша сума заохочення склала 8680 гривень, найменша – 1200 гривень.
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Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректора Анатолія Цьося за підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.
«Коли ми спочатку говорили, що хочемо створити в університеті, то першочергово йшлося про забезпечення високої якості освіти. Для цього необхідно створити всі необхідні умови. Як змотивувати викладача? З одного боку ми розробили жорсткі типові контракти і рейтинг, з іншого –передбачили преміювання у кінці року працівників залежно від суми набраних балів», - розповів Анатолій Цьось.
Так, наприкінці 2020 року премії отримав 301 викладач Лесиного вишу. Найбільша сума заохочення склала 8680 гривень, найменша – 1200 гривень.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Зміна назви, 14 томів творів Лесі Українки та медичний факультет: ректор ВНУ Анатолій Цьось – про досягнення за рік роботи
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