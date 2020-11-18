На Волині чоловік викрав у родича із сейфа чималу суму грошей
Сьогодні, 15:27
Поліцейські розкрили крадіжку грошей із сейфа у Ківерцівському районі та викрадення велосипеда у Володимир-Волинському районі.
Інформують, що 25 січня до поліції звернувся 65-річний ківерчанин. Громадянин повідомив, що із сейфа, що знаходився у будинку, зникло майже 20 тисяч гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Слідчо-оперативна група встановила, що крадіжку скоїли шляхом підбору ключа до сховища, а причетний до неї раніше судимий 39-річний родич потерпілого.
Цього ж дня співробітники сектору кримінальної поліції розкрили крадіжку велосипеда у Володимир-Волинському районі. Заявник звернувся до поліції лише через майже місяць після зникнення двоколісного. Поліцейські встановили, що крадіжку вчинив 51-річний односельчанин потерпілого. Велосипед поліцейські вилучили.
За двома фактами розпочали кримінальні провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.
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Інформують, що 25 січня до поліції звернувся 65-річний ківерчанин. Громадянин повідомив, що із сейфа, що знаходився у будинку, зникло майже 20 тисяч гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Слідчо-оперативна група встановила, що крадіжку скоїли шляхом підбору ключа до сховища, а причетний до неї раніше судимий 39-річний родич потерпілого.
Цього ж дня співробітники сектору кримінальної поліції розкрили крадіжку велосипеда у Володимир-Волинському районі. Заявник звернувся до поліції лише через майже місяць після зникнення двоколісного. Поліцейські встановили, що крадіжку вчинив 51-річний односельчанин потерпілого. Велосипед поліцейські вилучили.
За двома фактами розпочали кримінальні провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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