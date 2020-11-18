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На Волині чоловік викрав у родича із сейфа чималу суму грошей

На Волині чоловік викрав у родича із сейфа чималу суму грошей
Поліцейські розкрили крадіжку грошей із сейфа у Ківерцівському районі та викрадення велосипеда у Володимир-Волинському районі.

Інформують, що 25 січня до поліції звернувся 65-річний ківерчанин. Громадянин повідомив, що із сейфа, що знаходився у будинку, зникло майже 20 тисяч гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Слідчо-оперативна група встановила, що крадіжку скоїли шляхом підбору ключа до сховища, а причетний до неї раніше судимий 39-річний родич потерпілого.

Цього ж дня співробітники сектору кримінальної поліції розкрили крадіжку велосипеда у Володимир-Волинському районі. Заявник звернувся до поліції лише через майже місяць після зникнення двоколісного. Поліцейські встановили, що крадіжку вчинив 51-річний односельчанин потерпілого. Велосипед поліцейські вилучили.

За двома фактами розпочали кримінальні провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.




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Теги: крадіжка, сейфи, гроші, родич
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