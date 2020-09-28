Села без світла і 24 авто у заметах: наслідки снігопаду на Волині
Сьогодні, 16:28
Станом на 15:00 на Волині рятувальники вивільнили із заметів 24 авто та надали допомогу 106 громадянам, 12 з яких – діти.
Про це інформує УДСНС України у Волинській області.
Зокрема, о 14:05 поблизу села Радомишель Луцького району рятувальники відбуксирували зі снігового замету автобус, який перевозив 40 людей на одне з підприємств та прямував до Луцька.
Водіям вантажних та легкових автомоблів, які опинилися у кюветах або заблокували рух на слизькому автошляху, рятувальники надавали допомогу на автодорогах Луцьк-Хрінники та Луцьк-Любешів та Київ-Ягодин.
Загалом рятувальники вивільнили із снігових заметів 24 транспортних засоби: три автобуси, 4 вантажівки та 17 легкових автівок, надали допомогу 106 громадянам, 12 з яких – діти. Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучали 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки, задіяні 42 співробітники підрозділів ДСНС.
Нагадаємо, що вранці 26 січня між селами Заячиці та Роговичі Локачинського району у заметі застряг шкільний автобус з дітьми.
Також рятувальники витягли рейсовий автобус сполученням «Луцьк-Садів-Кошів» із 10-ма пасажирами, які занесло на узбіччя у сніговий замет.
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Зауважимо, що через ускладнення погодних умов вночі з 25 на 26 січня станом 09:00 знеструмленими були 67 сіл на Волині.
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Про це інформує УДСНС України у Волинській області.
Зокрема, о 14:05 поблизу села Радомишель Луцького району рятувальники відбуксирували зі снігового замету автобус, який перевозив 40 людей на одне з підприємств та прямував до Луцька.
Водіям вантажних та легкових автомоблів, які опинилися у кюветах або заблокували рух на слизькому автошляху, рятувальники надавали допомогу на автодорогах Луцьк-Хрінники та Луцьк-Любешів та Київ-Ягодин.
Загалом рятувальники вивільнили із снігових заметів 24 транспортних засоби: три автобуси, 4 вантажівки та 17 легкових автівок, надали допомогу 106 громадянам, 12 з яких – діти. Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучали 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки, задіяні 42 співробітники підрозділів ДСНС.
Нагадаємо, що вранці 26 січня між селами Заячиці та Роговичі Локачинського району у заметі застряг шкільний автобус з дітьми.
Також рятувальники витягли рейсовий автобус сполученням «Луцьк-Садів-Кошів» із 10-ма пасажирами, які занесло на узбіччя у сніговий замет.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рятувальники витягали буса і вантажівку: на Волині через негоду стались дві аварії. ФОТО
Зауважимо, що через ускладнення погодних умов вночі з 25 на 26 січня станом 09:00 знеструмленими були 67 сіл на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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