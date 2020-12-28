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У Ковелі медпрацівники, які перехворіли на СOVID, довго не отримують виплати

У Ковелі медпрацівники, які перехворіли на СOVID, довго не отримують виплати
Медпраціникам Ковельського МТМО, які перехворіли на СOVID-19, несвоєчасно виплачують лікарняні.

Про це інформують на сайті Ковельської міської ради, передає "Район. Ковель".

Керівник медоб’єднання Валентин Вітер розповів про ситуацію, назвав причини, які зумовлюють несвоєчасне отримання коштів, розповів про порядок страхування.

«З 177 людей, вже 95 виплатили повністю лікарняний листок і 100% виплатили ту частинку, яку має виплачувати роботодавець, тобто Ковельське МТМО виплитило 100%. Це за перші 5 днів. З шостого дня починає виплачувати Фонд соціального страхування. Дане захворювання COVID відноситься до захворювань, які мають пройти через розслідування. Своїм наказом я створюю комісію по розслідуванню. Коли вони отримують всі дані, ми відправляємо рішення комісії в обласну», – каже Валентин Вітер.

Він зазначає, що рішення комісії також надсилається в Фонд соціального страхування, Управління держпраці і роблятьть повідомлення, подають в бухгалтерію, що розсідування завершено. І бухгалтерія чекає надходження коштів з Фонду соціального страхування.

«Ця вся процедура займає від 2 до 3 місяців. Тому і виникають в людей такі запитання «чому так довго?», – пояснив очільник Ковельського МТМО.


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Теги: Ковельське МТМО, виплати, затримка
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