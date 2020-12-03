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На Волині в заметі застрягла спецтехніка для чищення снігу. ФОТО

На Волині в заметі застрягла спецтехніка для чищення снігу. ФОТО
26-го січня рятувальники із Володимира-Волинського витягнули спецтехніку з снігової пастки на дорозі поблизу села Верба.

Як повідомили БУГу в ДПРЧ-7, о 11:17 надійшло повідомлення про те, що на трасі Володимир-Волинський-Ковель в заметі застрягла спецтехніка для чищення снігу.

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Рятувальники виїхали для надання допомоги. Техніку витягнули автоцистерною.
На Волині в заметі застрягла спецтехніка для чищення снігу. ФОТО
На Волині в заметі застрягла спецтехніка для чищення снігу. ФОТО
На Волині в заметі застрягла спецтехніка для чищення снігу. ФОТО
На Волині в заметі застрягла спецтехніка для чищення снігу. ФОТО
На Волині в заметі застрягла спецтехніка для чищення снігу. ФОТО
На Волині в заметі застрягла спецтехніка для чищення снігу. ФОТО

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Теги: авто, Володимир, спецтехніка, замет, рятувальники
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