На Волині в заметі застрягла спецтехніка для чищення снігу. ФОТО
Сьогодні, 16:56
26-го січня рятувальники із Володимира-Волинського витягнули спецтехніку з снігової пастки на дорозі поблизу села Верба.
Як повідомили БУГу в ДПРЧ-7, о 11:17 надійшло повідомлення про те, що на трасі Володимир-Волинський-Ковель в заметі застрягла спецтехніка для чищення снігу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Села без світла і 24 авто у заметах: наслідки снігопаду на Волині
Рятувальники виїхали для надання допомоги. Техніку витягнули автоцистерною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомили БУГу в ДПРЧ-7, о 11:17 надійшло повідомлення про те, що на трасі Володимир-Волинський-Ковель в заметі застрягла спецтехніка для чищення снігу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Села без світла і 24 авто у заметах: наслідки снігопаду на Волині
Рятувальники виїхали для надання допомоги. Техніку витягнули автоцистерною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині в заметі застрягла спецтехніка для чищення снігу. ФОТО
Сьогодні, 16:56