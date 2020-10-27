У потужному кардіоцентрі на Волині у 2021 році вже врятували 7 життів

Завдяки команді лікарів кардіохірургічного центру Ковельського МТМО з початку 2021 року вдалося врятувати сім життів. Тут виконують найскладніші види операцій на серці.Про це повідомляють на сторінці МТМО у фейсбуці.Зауважують, що навіть у новорічну ніч лікарі стали ангелами-охоронцями для пацієнта, у якого раптово зупинилося серце.Зокрема, пригадують, що останній день 2020-го для ковельських лікарів ознаменувався врятованим життям пацієнту, якого за дві години до нового року доставили в приймальне відділення Ковельського МТМО із зупинкою серцевої діяльності. Успішні реанімаційні заходи повернули хворого до життя. Йому імплантували тимчасовий водій ритму серця. А 2 січня 2021 року у кардіоцентрі чоловікові встановили двокамерний електрокардіостимулятор.Ще четверо пацієнтів кардіохірургічного центру потрапили у ковельську лікарню в критичному стані та потребували складних операцій на серці. Зараз усі вони мають добре самопочуття та готуються до виписки.Зокрема, провідний кардіохірург Ковельського МТМОта команда лікарів центру врятували життя чоловікові, у якого на операційному столі трапився повторний інфаркт. Пацієнта 1959 року народження доставили з Любешівщини з інфарктом міокарда. Під час операції (аортокоронарного шунтування) виникла раптова зупинка серця. Завдяки миттєвій реакції ковельських медиків життя пацієнта було врятоване. Його терміново підключили до апарату штучного кровообігу та успішно завершили операцію.Зазначають, що 90% втручань з аортокоронарного шунтування (АКШ) лікарі виконують за методикою Off-pamp без зупинки серця.Іншим пацієнтам кардіохірургічного центру з важкими набутими вадами серця провели протезування аортальних клапанів, мітрального клапана, зробили пластику трьохстулкового клапана. Весь час перебування у лікарні вони перебували під цілодобовим спостереженням і доглядом медичного персоналу.